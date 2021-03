Bilang ng mga pasahero sa bisperas ng Huwebes Santo bumagsak dahil sa ECQ

Kakaunti lang ang bilang ng mga pasahero sa Araneta Center Bus Terminal sa Quezon City nitong Miyerkoles. Jacque Manabat, ABS-CBN News

MAYNILA - Bago ang COVID-19 pandemic, halos walang madaanan sa Araneta City Bus Terminal sa Quezon City dahil sa dami ng mga pasahero na gustong umuwi ng probinsiya.

Pero ngayon, mabibilang lang sa kamay ang sumakay sa bus pauwi ng Dau, Pampanga.

Pampanga na lang ang natirang ruta sa terminal kaya bumagsak na rin ang bilang ng mga pasahero.

“We hope there could be changes considering the inconvenience of distance for the public. Unlike kase in Sta Rosa terminal & PITX Parañaque, ours is nasa sentro,” ani Araneta City Bus Terminal Manager Ramon Legaspi.

Kalahati lang din ng bus ang pinapayagang kapasidad para maobserbahan ang physical distancing.

Authorized person outside of residence (APOR) at mga manggagawa lang din ang pinapapasok sa mga terminal kaya maging sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, matumal ang dating ng mga pasahero.

Bago mag-anunsiyo ng enhanced community quarantine, pumapalo ng 60,000 hanggang 65,000 ang bilang ng mga pasahero sa PITX. Nang magsimula ang ECQ, bumagsak ito sa halos 20,000 kada araw.

Sa kabila ng mababang bilang ng mga pasahero, tuloy-tuloy naman ang biyahe ng mga bus.

Maluwag din ang naging daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway - Balintawak na karaniwang mabigat kapag bisperas ng Huwebes Santo, kung kailan walang pasok ang karamihan.

Mahigit kalahating lane lang ang operational at nakahinto ang ano mang paggawa sa kalsada.

Hinikayat ng pamunuan na magparehistro sa RFID para iwas sa direct transaction sa tellers.

“We will maintain the cash tellers, this is the special time of the year, na some of the motorists travel once, twice or thrice a year lang bumibiyahe. We understand kaya open pa rin ang cash,” ani Metro Pacific Toll Corporation spokesperson Junji Quimbo.

-- Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News