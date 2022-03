Mga aso nasagip mula sa umano'y dog meat trader sa Bulacan

Kuha ng Animal Kingdom Foundation

Higit isang dosenang aso ang nasagip ng mga awtoridad at volunteer mula sa isang dog meat trader umano sa bayan ng San Ildefonso, Bulacan.

Ayon sa Animal Kingdom Foundation at CIDG Bulacan nitong Martes, kalunos-lunos ang kalagayan ng mga aso na isinako at handa sanang ideliver sa buyer sa Baguio at Pangasinan para katayin at gawing karne.

Saad ni Heidi Caguiao, AKF program director, ang nahuling suspek ay kilalang big-time supplier ng mga aso sa Bulacan.

“Malakihan po talagang magsupply ang mamang ito. Nakita naman natin sa kanyang lugar na napakarami pong kulungan. Marami po talagang asong nakakalat doon," aniya.

Ang pagbebenta at pagkain ng karne ng aso ay labag sa batas. Sa ilalim ng Animal Welfare Act, ito ay may karampatang parusa na pagkakulong at multa.

Pinaniniwalaan ng iba ang aphrodisiac ng karne ng aso. Babala ng mga eksperto, hindi ligtas para sa tao ang pagkain nito.

“Biggest risk po ng dog meat trading is rabies transmission. Hindi natin mapagkakaila na 98% ng rabies cases natin ay nakukuha mula sa aso. And there are several documented cases na nakukuha sa pagkain ng karne ng aso," ayon kay Dr. Rey Del Napoles, AKF animal health partner.

"Maliban doon, pwede rin magkaroon ng bacterial infection, ng bulate ang mga karneng ito hindi na-inspeksiyon."

Panawagan ng AKF sa publiko, kaagad ireport sa kanilang tanggapan o i-message sa kanilang Facebook account ang anumang insidente ng pananakit, pangaabuso, pagbebenta o anumang kalupitan sa mga hayop.—Ulat ni Gracie Rutao

KAUGNAY NA ULAT

Watch more on iWantTFC