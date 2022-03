Marikina Mayor Marcy Teodoro. Mark Demayo, ABS-CBN News



Inihayag ni Marikina City Mayor Marcelino Teodoro ngayong Miyerkoles na may konkretong plano para sa muling pagbangon ng bansa mula sa COVID-19 pandemic at hindi puro “motherhood statements” lang ang kandidatong ieendorso niya sa pagkapangulo.

Hindi pa pinangangalanan ni Teodoro ang kandidato pero aniya hindi sapat na tingnan lang ang posibilidad na manalo "o ‘yung malakas lang sa tao."

"Dapat ‘yung may magandang track record, ‘yung may kakayahan, matino, ‘yung totoo, at ‘yung may gagawin. Importante ‘yung may gagawin para sa post-COVID recovery, ‘yung may gagawin para sa kabuhayan natin. ‘Yung konkreto, saka ‘yung malinaw, hindi ‘yung motherhood statement lang ang naririnig natin,” ani Teodoro.

“Ang tinitingnan namin hindi lang naman ‘yung pondong ibibigay ng national—kung ano ang magagawa nila at the national level, sa ekonomiya, sa trabaho, public transportation, how they would stabilize oil prices… upang maiwasan ang unnecessary inflation, ‘yung pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin,” dagdag niya.

Dagdag ng alkalde, magkakaroon ng maraming trabaho kung maisasaayos ng susunod na Presidente ang ease of doing businesses at kung magkakaroon ng malinaw na polisiya para sa local at foreign investment.

"Kung maraming trabaho, maraming commercial activities, negosyo, lalaki rin ang kakayahang pinansyal ng lokal na pamahalaan,” giit niya.

Nauna nang sinabi ng katunggali ni Teodoro sa pagka-alkalde na si First District Rep. Bayani Fernando na suportado nito si UniTeam presidential bet Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. dahil “praktikal” kumampi sa kandidatong tingin niya ay mananalo sa halalan sa Mayo.

"Kung ako ang Mayor, kinakailangan makampi ako sa panalo. ‘Pag nakampi ako sa talo, kawawa ang Marikina," ani Fernando kamakailan.

Pero ayon kay Teodoro, hindi pwedeng pagiging “praktikal” lang ang konsiderasyon sa pamimili ng susuportahang kandidato sa pagkapangulo.

“Hindi pwedeng pulitika lang eh. Hindi pwedeng praktikal ka lang. Kung sino ang mananalo, doon ka kakampi. Hindi pwedeng kumampi ka lang sa malakas... Ang mahalaga ay kung ano ang magagawa, ano ang gagawin pagkatapos nitong eleksyon na ito,” sabi ni Teodoro.

“Apektado tayo lahat nito e. Hindi naman lang dahil humihingi tayo ng projects sa national, sa partikular na lokalidad natin… Sa Marikina pinipilit natin na maging self-sufficient tayo pagdating sa mga bagay na ‘yan. May autonomy naman ang local government in terms of budget and in terms of project implementation,” dagdag niya.

Inaasahang papangalanan ni Teodoro sa Abril ang ieendorsong presidential candidate.

“Nagko-consensus building kami among the local candidates, ‘yung mga kasama namin sa partido, dahil nanggaling sila sa iba’t ibang political groups. Mayroon din kaming consultation sa ibang miyembro ng komunidad namin,” paliwanag niya.

Higit 246,101 ang registered voters sa Marikina City noong 2019. Pero 182,164 lang ang bumoto.

Nang maglaban sa pagkapangalawang pangulo sina Vice President Leni Robredo at Marcos noong 2016, nanalo si Marcos sa Marikina, kung saan nakuha niya ang 39.23 percent ng kabuuang boto sa lungsod. Muling maglalaban ang dalawa ngayong Marso, pero sa posisyon naman na Pangulo ng bansa.

