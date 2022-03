Watch more on iWantTFC

Patuloy na iniuugnay ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga progresibong grupo sa mga komunista dahil sa mas lumalawak na oposisyon, sabi ngayong Miyerkoles ng isang mambabatas na miyembro ng grupo.

Sa isang public address na inere noong gabi ng Martes, inakusahan ni Duterte ang mga party-list group sa ilalim ng Makabayan bloc sa Kamara na nakikipagsabwatan sa komunistang rebelde para mapasok ang Kongreso.

"Totoo 'yan, nakapasok sila sa Congress, the party-list," sabi ni Duterte bagaman hindi siya nagbigay ng ebidensiya sa koneksiyon ng mga grupo sa Communist Party of the Philippines at New People's Army.

Pero sa panayam ngayong Miyerkoles ng Teleradyo, sinabi ni Bayan Muna Party-list Rep. Carlos Isagani Zarate na hindi na siya nagulat sa pangre-red tag na ginagawa ni Duterte sa kanilang hanay.

Matagal na umanong pinag-iinitan ng pangulo ang Makabayan bloc mula nang bumagsak ang negosasyon sa pagitan ng pamahalaan at National Democratic Front.

Naniniwala si Zarate na ginagawa ang red tagging dahil nakikita niyang nagkakaroon na ng malawak na oposisyon sa tambalang Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr at Sara Duterte sa darating na halalan.

Hindi pa opisyal na nage-endorso si Duterte ng kandidato sa pagkapangulo sa halalan pero sinusuportahan ng kinabibilangan niyang faction sa PDP-Laban ang kandidatura ni Marcos Jr, na running-mate naman ng kaniyang anak.

"Sa totoo lang, ito ang kandidato ni President Duterte talaga eh. Kahit sinasabi niyang hindi pa nage-endorse ng presidente, malinaw naman ang mga body language at ang ginagawa ng mga minion of the Duterte administration," ani Zarate.

Kumbinsido rin si David Michael San Juan, third nominee ng ACT Teachers Party-list, na bahagi ng pamumulitika ni Pangulong Duterte ang red-tagging dahil malapit na ang halalan.

"Siguro nararamdaman niya na maraming tao ang pumapanig sa oposisyon at hindi naman lingid sa kaalaman ng marami na sinusuportahan ng ating party-list, progresibong party-list ang kandidatura ni [Vice President] Leni Robredo," ani San Juan.

"Kaya tinitingnan namin 'tong red-tagging sa amin bilang pangre-redtag din sa broader opposition," dagdag niya.

Sa parehong public address, inakusahan din ni Duterte ang ilang malalaking negosyo at kompanya na ginagamit ang party-list system para sa pansariling interes.