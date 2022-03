Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Deretsahan ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa pangangailangan ng bansa para sa makokolektang buwis lalo ngayong may pandemya.

Pag-amin ng Pangulo, isa ito sa dahilan kung bakit di niya sinuspinde ang operasyon ng e-sabong.

Biglang baling rin ang Pangulo sa Bureau of Internal Revenue (BIR) kung bakit hindi nito nasisingil ang isang kaso ng nakabinbing estate tax.

"Sa taxation natin, so ang gobyerno can only prod. Hindi naman kailangan ng reminder sa Malacañang. Nandiyan 'yung BIR so tanungin natin

'yang BIR, bakit hanggang ngayon hindi nakolekta 'yung estate tax?" giit ni Duterte.

Bagama't di pinangalanan, mainit na usapin ngayon ang isyu ng hindi nababayarang estate tax ng pamilya Marcos na aabot sa higit P203 billion.

Nauna nang iginiit ng kampo ni presidential candidate Bongbong Marcos na politika lamang ang dahilan ng pag-ungkat ng isyu ng estate tax.

Nakabinbin pa raw sa korte ang pinal na desisyon at pinagtatalunan pa ang pagmamay-ari ng mga property.

Pero sa nakuhang dokumento ng ABS-CBN News, lumalabas na noong March 9, 1999 pa naging final and executory ang desisyon ng Supreme Court noong June 5, 1997 sa kaso ng Marcos estate tax.

Ayon naman kay Finance Secretary Carlos Dominguez, kinumpirma sa kanya ng BIR na bigo pa ring makabayad ang mga Marcos sa tinutukoy na estate tax.

"BIR is collecting and demanded payment from the Marcos estate administrators. They have not paid," ani Dominguez.

—Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News