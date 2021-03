TINGNAN: 7,200 Sinovac vaccines dumating sa Davao City International Airport

Photos by PTV Davao

Aabot na sa mahigit 60,000 na bakuna ng Sinovac at AstraZeneca ang natanggap ng Davao region.

Ayon sa Department of Health XI, nasa 28,350 na ang nabakunahan ng first dose sa 166 vaccination sites sa iba't ibang bahagi ng Davao region.

Samantala, sinimulan na rin ang pre-registration para sa mga Dabawenyong gustong magpabakuna kontra COVID-19.

Maaari lamang pumunta sa district at barangay health centers para magpalista.

Sinabi rin ni Mayor Sara Duterte na bagama't walang local officials ang nabakunahan na, may ilang wala sa priority list A1 ang nabakunahan na rin.

"Of course dili na siya okay. Giingnan na nato atong vaccine cluster to strictly follow the priority list, especially kanang 1A ug 1B kay mao na siya ang mu-cover sa mga frontliners," ayon kay Duterte sa panayam sa radyo nitong Lunes.

(Okay hindi siya okay. Sinabihan na natin ang vaccine cluster head na istriktong sundin ang nasa priority list, lalo na ang 1A at 1B na para sa mga frontliner.)