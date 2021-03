Pamamahagi ng ECQ 'ayuda' na pangako ni Duterte dapat pabilisin: labor group

Watch more in iWantTFC

MAYNILA— Hangad ng ilang grupo na mapabilis ang pagdating ng pangakong ayuda ng gobyerno para sa mga apektado ng isang linggong enhanced community quarantine (ECQ) sa "National Capital Region (NCR) Plus" bubble.

Ito ay matapos aprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pamamahagi ng ayuda sa nasa 23 milyong katao, gabi ng Lunes.

Sa Teleradyo, sinabi ni Christian Lloyd Magsoy, tagapagsalita ng Defend Jobs PH, na halos dumaan sa butas ng karayom ang mga manggagawa para makakuha ng ayuda dahil sa dami ng aberyang nararanasan sa mga ahensiya ng gobyerno.

“Ang panawagan po namin kahit kanino 'yan dumaan, basta pabilisin nila. Huwag nilang pahirapan ang pagbibigay ng ayuda sa mga manggagawa,” ani Magsoy.

Pero ang grupong PISTON, duda na maibibigay sa tamang oras ang bagong pangakong ayuda.

Ayon kay PISTON National President Mody Floranda, hindi pa rin natatanggap ng karamihan ng mga tsuper ang pangakong ayuda ng gobyerno para sa ECQ noong 2020.

Sa katunayan aniya, maraming tsuper pa rin ang namamalimos at 100 porsiyento ng mga tsuper na nasa Central Luzon ay wala pang natatanggap na ayuda.

Muli ring nanawagan ang Piston na payagan nang bumiyahe ulit ang lahat ng jeep para makatulong sa mga pasahero at sa pagbangon ng ekonomiya.

“Hanggang sa ngayon po ay minimal pa rin ang nakatatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan, at ito naman nangako na naman sila na magbibigay sila uli ng ayuda,” ani Floranda.

“Sana ay 'yung sinasabi nilang ayuda ay totoo ano, dahil talagang hindi naman talaga napupunta sa mga driver at operator,” dagdag niya.

Nabanggit ni Duterte na gusto niya na maibigay ang ayuda sa unang linggo ng Abril.

Ilalaan sa 80 porsiyentong low income population sa NCR Plus (Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal at Bulacan) ang ayuda. Aabutin ng P1,000 ang ayuda kada indibidwal o hanggang P4,000 kada pamilya.

Unang nabanggit ng gobyerno na in-kind ang ibibigay na ayuda. Pero kalauna’y binawi ito ni Budget Secretary Wendel Avisado at sinabing nakadepende sa mga lokal na pamahalaan kung gustong pera na lang ang ibigay para madali ang pamahahagi nito.

“It really would depend now on the local government unit kung ika-cash nila para mas madali o kung 'yung bibili ba sila ng mga pagkain at ire-repack nila, kailan naman nila matatapos 'yan?” ani Avisado.

"Samantalang kung cash naman, pupuntahan lang nila 'yung mga bahay-bahay at palilistahin at papapirmahin nila. 'Yung magi-implement naman, huwag ibubulsa. Talagang ibigay doon sa nararapat na tumanggap nito,” dagdag niya.

Panawagan naman ni Duterte na dapat mapunta lang ang ayuda sa tamang mga benepisyaryo at iwasan ang mga naging reklamo nang ipamahagi ang social amelioration funds noong quarantine noong 2020.

Matatandaan na naantala ang pamamahagi ng cash aid sa mga mahihirap na pamilya nang isailalim sa mahigpit na lockdown ang ilang bahagi ng bansa. Kaakibat kasi noon ang tigil-trabaho sa ilang sektor para malimitahan ang pagkalat ng COVID-19.

— May ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News