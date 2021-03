Pagre-report ng DOH sa mga kaso ng COVID-19, kinuwestiyon sa Kamara

MAYNILA - Binusisi ni Marikina Rep. Stella Quimbo sa pagdinig ng House Committee on Health ang proseso ng pagrereport ng Department of Health ng arawang kaso ng COVID-19.

Ito ay matapos ang insidente ng leak umano ng datos ng DOH kung saan nakarating kay Quimbo ang datos na para sana sa reporting sa susunod pa na araw.

Paliwanag ni DOH Usec. Maria Rosario Vergeire, kapag naisumite ang datos sa kanila, may ilang oras din itong pinoproseso ng kagawaran at inaabot ng kinabukasan ng final reporting ng cases.

Ito draft numbers ang posibleng nag-leak at nakarating sa mambabatas.

“Maaari po when we had our sharing of our topline numbers, ito po iyan, lumabas po iyan, because it was not always din naman topline ay mababago pa, kung wala na kami nakita, the topline would be the the same that we released at 4pm. The process would be we extract at 1pm, and then we clean the data from 1-7pm, 7pm may top line numbers na po kami, iyan na po iseshare, lalo na kung may kailangan i-flag si Sec at sa akin, then the next day inaayos na po nila, continuous duplication, validation, pagdating ng ala una ng hapon shineshare na po sakin for final clearance and vetting, then alas kwarto ilalabas po namin," ani Vergeire.

Tiniyak naman ni Vergeire na mas nag-iingat ang DOH sa paghawak ng mga datos para hindi na ito magkaroon ng leak.

Si Quezon City 4th District Rep. Bong Suntay naman, kinuwestiyon din ang mga hakbang ng DOH sa pagkontrol ng COVID-19 cases.

Kung ikukumpara aniya kasi sa mga ibang kasamang bansa sa Southeast Asia, tila nangunguna pa rin ang Pilipinas sa bilang ng active cases ng virus.

“Sinasabi natin na it is based on science, in fact lahat ng ginawa ng DOH ay basically based on science, iyong ating attention natin dito, iyong paglaban natin sa COVID pandemic is based on science pero ngayon currently among the active cases in Southeast Asia, number ang Pilipinas," ani Suntay.

Pero ayon sa DOH, hindi lang naman Pilipinas ang nakakaranas ng pagtaas ng mga kaso ng COVID19

Gayunman, aminado rin ito na may mga pagkukulang ang gobyerno sa pagpapatupad ng mga hakbang para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

“Mayroon po tayong weaknesses in our health system, mayroon din tayong kakulangan na kailangan din po natin i-strengthen especially for the local government’s response, so all these are contributing. It is something that has to be done as whole, kung saan national government, local government should be able to step up para po maiayos po natin. These are implementing issues and we constantly review that," paliwanag ni Vergeire.

Samantala, pinag-usapan rin sa pagding ang anila’y limitasyon sa pribadong sektor sa pagbibili ng bakuna.

Tanong ni Rep. Sharon Garin, bakit ngayon lang naisip ng gobyerno na bigyan ng mas awtoridad ang pribadong sektor kung nakikita nito na malaki ang maitutulong sa ekonomiya kung agad silang makakapagpabakuna ng kanilang mga manggagawa.

Kinuwestiyon din niya ang tila maraming kundisyon ng gobyerno sa pribadong sektor.

“We are actually including in our program, which the government is primary responsible, what we are expecting from the private. Dapat kasi tayo iyong gobyerno ang nag-aaddress ng problema and in fact, we even impose conditions on how these private donors will use their own vaccines," ani Garin.

Tugon naman ng DOH, isinaalang-alang din ng gobyerno ang magiging access sa mga bakuna, at ang posibilidad na sumipa ang presyo ng bakuna kung idadaan sa pribadong sektor.

Hindi rin naman aniya pinilit ang mga pribadong kumpanya na mag-donate sa gobyerno ng mga bakuna, tulad ng naging kasunduan para sa AstraZeneca vaccines.

"Ang private sector naman hindi sila pwede mauna, they have to go through the tripartite agreement. Now did the government decide kung bakit hintayin nila matapos iyong vulnerable sector natin? During the initial stages of negotiations, one of the primary goal of the national government is not to create competition between government and the private sector, dahil alam naman po natin na ang private sector, they have the funds. Kapag nauna po ang private sector na bumili baka po mag-choke po ang national government and we can't also procure at that level of funds that we have," ani Vergeire.

“Sa law po inalis na iyong 50 percent going to the national government, but this came, but the initial talks were just a token from the private sector that they are willing to share their goods that they procured to the national government. They are not forced to donate," paliwanag ni Usec. Myrna Cabotaje.

Iminungkahi naman ni Pangasinan 4th District Rep. Christopher de Venecia sa DOH na gawing mas malikhain ang communications strategy ng gobyerno para mapataas ng vaccine confidence ng mga Pilipino.

Ito ay dahil sa kanya mismong distrito, nasa 7 porsyento lang aniya ng mga residente ang bukas magpabakuna kontra sa COVID-19.

Dagdag pa niya, maraming magagaling sa larangan ng advertising at creatives na maaaring makatulong sa gobyerno sa pagbuo ng mas epektibong communications plan.

