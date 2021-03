Pagbibigay ng ayuda sa mga nasa tourism sector pinag-aaralan ng DOT

MAYNILA — Kasabay ng pagpapatupad ng enhanced community quarantine (ECQ) sa NCR plus bubble, natigil ang operasyon ng mga staycation hotels at iba pang leisure activities.

"Right now because naka-ECQ na, wala nang pwedeng mag-travel for leisure," ani Department of Tourism (DOT) Secretary Bernadette Romulo Puyat.

Dahil dito, pinag-aaralan ng DOT kung kakayanin nilang magbigay ng ayuda sa tourism workers lalo't hindi pa tiyak kung palalawigin ang ECQ sa Metro Manila at karatig-lalawigan lagpas sa naunang anunsyo na April 4 dahil sa patuloy na pagkalat ng COVID-19.

Ani Puyat, may pondo pa ang DOT sa Department of Labor and Employment (DOLE) sa ilalim ng kanilang pinirmahang memorandum noong Pebrero.

"Tinitingnan namin 'yung financial assistance na P5,000 each, tinitingnan na namin 'yun para matulungan natin 'yung ating mga stakeholders sa NCR Plus. Tinitingnan na natin how much money we still have," ani Puyat.

Umaasa naman ang DOT na bababa na ang COVID-19 cases at makababawi ang turismo ngayong may dumating nang mga bakuna.

Maaalalang napurnada ang maraming Holy Week vacation matapos ilagay sa "bubble" ang NCR Plus noong nakaraang linggo.

