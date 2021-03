Pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga may comorbidities sa Maynila, sisimulan na

Watch more in iWantTFC

MAYNILA—Nabigyan na ng karagdagang suplay ng Sinovac vaccines ang lungsod na ito kaya tuloy na ang pagbabakuna sa mga nasa A3 vaccination priority list.

Ang kasama sa A3 priority list ay ang mga mga nasa edad 18 hanggang 59 pero may comorbidities tulad ng chronic respiratory, kidney o liver disease; hypertension; cardiovascular disease; diabetes; at tuberculosis.

Ayon kay Mayor Isko Moreno, sa Miyerkoles na sisimulan ang mass vaccination sa mga nasa A3 priority list at iaanunsyo kung saan pwedeng pumunta ang mga interesadong magpabakuna.

Sa mga hindi pa nakapagpre-register, maaari nang ihanda ang katibayan ng kanilang medical condition tulad ng medical certificate, prescription o reseta, o hospital records.

Sa Martes naman sisimulan ang pagbibigay ng second dose ng Sinovac sa mga frontliner na nabakunahan nito. Tapos na kasi ang 28 days matapos ang first dose kaya may mga heath care workers nang tatanggap ng second dose sa Sta. Ana Hospital.

Sa huling tala ng Manila Health Department, 17,809 na ang administered doses sa lungsod kasama ang frontliners at senior citizens.

Tuloy-tuloy pa rin ang mass vaccination sa mga senior citizen at panibagong 12 vaccination sites naman ang pupuntahan ng MHD para madaling mapuntahan ng mga residente.

Sa mga may kapamilyang senior citizen na hirap nang bumangon, maaari namang pumunta ang sinumang kaanak sa pinakamalapit na vaccination site para mag-request ng home service.