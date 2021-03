P45 milyong halaga ng marijuana, shabu sinunog sa Davao del Sur

Kuha ng PRO XI

Sinunog ng mga kawani ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 11 at Davao del Sur Provincial Police ang nasa P46 million na halaga ng mga ilegal na droga Lunes ng umaga.

Ang mga droga na sinunog sa labas ng Davao del Sur Provincial Coliseum sa Digos City ay nakumpiska mula sa iba't ibang anti-illegal drugs operation sa Davao region.

Kabilang dito ang 1.7 kilo ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng P25 milyon, at higit 173 kilo ng marijuana na nagkakahalaga ng mahigit P20 milyon.

Ito'y bilang pagsunod sa isa sa mga rekisitos ng Republic Act 9165 o Comprehensive Anti-Dangerous Drugs Act of 2002 kung saan sinisigurong hindi i-recycle ang mga nasamsam na droga, ayon sa PDEA.

"We intend to do this every quarter. That's why we coordinate with the judges, the judiciary, to fast-track the disposal of cases," ani PDEA Region 11 director Antonio Rivera.

Nagpapasalamat naman ang PRO Region 11 sa kooperasyon ng publiko na nagbibigay ng impormasyon kaugnay sa ilegal na droga sa kani-kanilang mga lugar. -- Ulat ni Hernel Tocmo

MULA SA ARKIBO

Watch more in iWantTFC