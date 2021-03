Mga nabakunahan sa lungsod ng Maynila umabot na sa 17,809

Health workers inoculate their fellow health workers with the AstraZeneca COVID-19 vaccine at the Ospital ng Maynila on March 9, 2021. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA — Umabot na sa 17,809 residente ang nabakunahan sa lungsod ng Maynila kontra COVID-19, ayon sa lokal na pamahalaan.

Ayon sa datos ng Manila Health Department (MHD), 13,730 ang nabakunahang frontliners, 3,996 ang senior citizens, at 83 ang senior citizens na may comorbidity.

Nagtalaga ng 12 panibagong vaccination sites kung saan magtutungo ang mga taga-MHD para hindi na mahirapan ang mga matatanda.

Para sa mga matatanda na hindi na kayang magpunta sa site, maaari namang makipag-ugnayan ang kanilang kaanak sa MHD para sa home service.

Ngayong Martes din ang unang araw ng pagbabakuna ng second dose para sa mga frontliners matapos ang 28 araw na interval ng kanilang unang dose. Kabilang sa mga binakunahan ng second dose si MHD chief Dr. Arnold Pangan.

Uumpisahan na rin sa Miyerkoles ang pagbabakuna ng mga edad 18-59 at may comorbidities o mayroong 2 o higit pang sakit, tulad ng hypertension at diabetes.

Nagsimula ang pagbabakuna kontra COVID-19 ngayong buwang ito.

