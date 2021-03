Magalong: Bumababa ang efficiency ratio ng contact tracing

Watch more in iWantTFC

Sa gitna ng pagdami ng mga nagpopositibo sa COVID-19, inamin ni contact tracing czar Benjamin Magalong ngayong Martes na bumaba ang antas ng contact tracing sa bansa.

Sa pagdinig ng House Committee on Health, sinabi ni Magalong na bumababa ang efficiency ratio ng contact tracing.

"For the past 4 weeks, nakita niyo na talagang nag-deteriorate nang malaki. And look at the average, from 1:7, it went down to 1:3. Ibig sabihin... sa contact tracing efficiency ratio of 1:3 to 1:5, ang nako-contact trace lang diyan are members of the household," paliwanag ni Magalong.

"Ang gagawin lang po ng isang contact tracer, ia-announce lang 'yong positive patient - hanapin niyo 'yong members ng household and have them quarantine. Ganun na lang po. It doesn't go beyond the F1. Ang F1 po 'yong household contact o close associate niya sa work," dagdag niya.

Isa ang contact tracing sa mga nakikitang paraan upang makontrol ang pagkalat ng COVID-19, bukod sa pag-test at pag-identify sa mga taong positibo sa coronavirus, at pag-isolate sa kanila.

Samantala, sinigurado ng Department of Health na pinalalawak ang COVID-19 testing.

"We should be targeting 100,000 tests per day and that is the objective," ani Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Inilunsad nitong Martes sa Malabon City ang libreng antigen testing program ng Office of the Vice President.

Tatlong bus na tinawag na "Swab Cab" ang umikot sa lungsod para magsagawa ng antigen testing, na layong palakasin ang COVID-19 testing sa mga komunidad.

Umabot sa 419 ang na-test, kung saan 24 ang nag-positibo.

Nitong Martes, nakapagtala ang DOH ng 9,296 na dagdag na kaso ng COVID-19, dahilan para umakyat ang kabuuang bilang ng mga kumpirmadong kaso sa 741,181, kung saan 124,680 ang active cases o may sakit pa rin.

-- Ulat ni Adrian Ayalin, ABS-CBN News