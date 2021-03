Lalaki patay matapos saksakin ng menor de edad na karelasyon

ZAMBOANGA CITY - Patay ang isang 25 anyos na lalaki matapos siyang pagsasaksakin ng kaniyang menor de edad na karelasyon sa Barangay Pasonanca, Zamboanga City Lunes ng gabi.

Kinilala ang biktima na si Jayvin Perez.

Ayon sa imbestigasyon ng Police Station 7, nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa at sa kasagsagan ng kanilang away, kumuha ng patalim ang suspek at sinaksak si Perez sa dibdib.

Agad dinala sa ospital ang biktima pero hindi na ito umabot ng buhay.

Nasa kustodiya na ng pulisya ang suspek.