Espenido, 2 pang pulis sumuko sa Ozamiz sa kasong pagpatay

Kuha ng Ozamiz City Police Station

OZAMIZ CITY – Dumiretso sa istasyon na kaniyang dating pinamumunuan sa Ozamiz City si Police Lt. Col. Jovie Espenido at dalawang miyembro ng kaniyang dating koponan para boluntaryong sumuko nitong Martes.

Naglabas kasi ang Department of Justice ng warrant of arrest laban kay Espenido, Police Executive MSgt. Renato Martir Jr. at Police Cpl. Sandra Louise Bernadette Bantilan para sa kasong 6 counts ng homicide, base sa isinampang reklamo ng isang Carmelita Manzano noong 2018.

Unang isinampa ni Manzano ang kaso laban sa tatlo dahil sa pagpatay umano nila sa kaniyang asawa na si Fancracio; anak na si Jerry; live-in partner ng kaniyang anak na si Victorino Mira Jr.; pamangkin na si Lito Manisan; live-in partner ng kanyang pamangkin na si Romeo Libaton; at isa pang Alvin Lapeña sa ginawang raid noong Hunyo 1, 2017 habang nagkakasiyahan sa isang selebrasyon sa kaniyang bahay sa Barangay Cabinti.

Nagsampa din ng kasong arbitrary detention si Manzano dahil sa ilegal niyang pagkakakulong sa loob ng 6 na araw sa Ozamiz City Police Station kasama ang kanyang anak at mga pamangkin pero parehong ibinasura ito ng DOJ.

Giit ni Espenido, kilalang mga tauhan ng pamilyang Parojinog at miyembro ng Martilyo Gang ang mga napatay na mga suspek noon. Matatandaang ilang miyembro ng pamilya ang napatay at naakusahan ng mga awtoridad sa mga umano'y illegal drugs activities.

“That is a legitimate operation 'no na nangyari ‘yon at that time. At saka hindi tayo nag-expect na ganoon ang pangyayari kasi may process sana,” ani Espenido.

Nais umano ni Espenido na mapabilis na ang pag-usad ng kaso para matapos na ito at mabigyan ng kalinawan ang pangyayari.

Nakahanda umano siya at ang dalawa niyang kasamang pulis na harapin ang anumang parusa kung sakali mang mapatunayan ng korte na sila’y nagkasala.

Kasalukuyang nakakustodiya sa Ozamiz City Police Station si Espenido, Martir at Nadayag habang hinihintay pa nila ang release order galing sa korte matapos na makapagpiyansa.

Isa si Espenido sa mga kontrobersiyal na mga pulis noong rurok ng drug war ng administrasiyong Duterte dahil sa mga politikong napatay sa kaniyang mga operasyon, kabilang ang ilang miyembro ng pamilyang Parojinog.--Ulat ni Dynah Diestro

MULA SA ARKIBO

Watch more in iWantTFC