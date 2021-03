Duterte payag sa pag-angkat ng COVID-19 vaccine ng pribadong sektor

Watch more in iWantTFC

MANILA - Iniutos na ni Pangulong Rodrigo Duterte na payagan ang pribadong sektor na makabili at mag-angkat ng mga bakuna kontra coronavirus disease (COVID-19) para sa kanilang mga empleyado.

Paliwanag ni Duterte, malaki ang maitutulong para mabuksan ang ekonomiya kung mga negosyante ang bibili ng bakuna sa kanilang manggagawa.

"Ang akin ng decision is I have ordered Secretary Galvez to sign any and all documents that would allow the private sector to import at will. Maski magkano o ilan ang gusto nilang ipasok okay sa akin," ani Duterte.

Ikinatuwa ng Philippine Chamber of Commerce and Industry ang desisyon at sinabing may kausap na silang mga vaccine dealer sa Amerika at India.

Pero humihingi sila ng guidelines para maipatupad ito.

"Ibenta? Di lagyan natin batas penalty, magne-negosyo 'yan, baguhin sa guidelines sa kung sino mag-iimport," ani Sergio Ortiz-Luis, treasurer ng Philippine Chamber of Commerce and Industry.

Pinawi rin ng ang pangambang mauwi sa negosyo o ibebenta sa tao ang maaangkat na bakuna.

Nagbabala naman si Duterte sa mga bibili ng pekeng bakuna.

“I'm just warning you, huwag na huwag kayong magkakamali dito na hirap na ang Pilipino tapos dagdagan mo ng ganitong pamamaraan ng hanapbuhay, pupulutin ka talaga kung saan. Hindi ako nagbibiro,” ani Duterte.

Matatandaan na may ilan gaya ng grupo nina Presidential adviser for entrepreneurship Joey Concepcion na nagpo-procure ng mga bakuna para sa pribadong sektor.

Nilinaw din ng Malacañang na obligado pa ring pumasok sa tripartite agreement sa gobyerno ang mga kompanyang nais bumili ng mga bakuna.

"Dahil lahat ng ito ay covered pa lang ng emergency use authorization, wala pa pong approval for commercial use ang kahit anong bakuna. Importante pa rin po ang lagda ng gobyerno dahil sa indemnity provision ng ating batas na kung meron side effects ay gobyerno pa rin ang magbabayad," ani Presidential spokesperson Harry Roque.

Dahil dito, sinabi ni Concepcion na hindi nila aalisin ang tripartite agreement kasama ang gobyerno sa milyon-milyong order ng bakuna.

Giit naman ni Senador Ping Lacson na dapat mas maagang ipinatupad ang patakarang ito.

Para sa kaniya, kung ito ginawa ay malapit na sanang makamit ng bansa ang herd immunity.

"Had the order been issued at the time when the private sector was clamoring to be allowed to procure their own vaccines, subject to the usual existing regulations and protocols issued by the WHO, by now the country would have been vaccinating en masse and nearing herd immunity,” ani Lacson.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News