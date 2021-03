DOH pabor sa hirit ng medical community na extended ECQ

MAYNILA — Suportado ng Department of Health (DOH) ang hirit ng health sector na palawigin pa ang enhanced community quarantine (ECQ) sa National Capital Region at mga karatig-lalawigan (NCR Plus) sa gitna ng pagsirit ng COVID-19 cases.

Sabi sa TeleRadyo ni Health spokesperson Undersecretary Maria Rosario Vergeire, ang ECQ extension ay bahagi umano ng rekomendasyong nagmula sa ibang mga institusyon, private practitioners, mga ospital, at iba pang grupong nag-oobserba.

Aniya, karaniwan talagang 14 na araw ang lockdown o mas mahigpit na quarantine para makita ang epekto at matigil ang pagtaas ng mga kaso.

Dagdag ni Vergeire, sumang-ayon ang DOH sa mungkahi pero kailangan pang pag-usapan sa IATF dahil hindi lang ito isyung pangkalusugan.

"Ang usapan dun sa IATF nung nagkaroon ng pulong noong Sabado ay titingnan natin pagkaraan ng 1 linggo kung nakakaagapay na ba 'yung ating mga ospital... When we see that at nakita natin na makakaagapay naman tayo kahit dumami pa 'yung kaso eh na-expand naman natin 'yung capacity, then maybe we can say that we can lift," ani Vergeire.

Hanggang Abril 4 ang ECQ sa NCR Plus, pero sinabi na ng Palasyo na magpupulong sa Sabado para tingnan kung dapat pa itong i-extend.

Paliwanag ni Vergeire, layon ng 1 linggong ECQ na makahinga ang health care system na halos nasasagad na.



Sa tala ng DOH nitong Martes, 9,296 ang dagdag na COVID-19 cases kaya umabot na sa 741,181 ang kabuuang bilang.

Record high din ang naitalang active cases sa isang araw na nasa 124,680.

