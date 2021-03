DOH: Huwag agad umasang may biglang pagbaba sa bilang ng COVID-19 cases

Watch more in iWantTFC

Inihayag ng Department of Health (DOH) na hindi dapat umasa ang publiko na makakakita agad ng pagbaba sa bilang ng mga nagkaka-COVID-19 kasunod ng pag-uumpisa ng enhanced community quarantine sa Metro Manila at ilang karatig-probinsiya.

Kasabay kasi ng unang araw ng mas mahigpit na quarantine restriction sa tinaguriang "NCR Plus," naitala ang pinakamataas na bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa loob ng isang araw, na higit 10,000.

Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, maaari pang tumaas ang mga numero sa pagtatapos ng ECQ sa Abril 4.

"We won’t even see any changes in our numbers. We might see more numbers after this one week because what we are seeing right now are the numbers 2 weeks prior to this week," ani Vergeire.

"We are still going to see an accumulation of these numbers for the next 2 weeks," aniya.

Sa pagpalo ng active cases ng sakit sa higit 124,000, marami ang nanatiling asymptomatic o walang sintomas at mild.

Pero may halos 1,600 naman na nakararanas ng severe o critical na COVID-19, base sa datos ng ABS-CBN Investigative and Research Group.

Bagaman lahat ng age group ay may tinamaang severe at critical na COVID-19, pinakamarami pa rin ang mga may edad 60 at pataas.

Una nang sinabi ng DOH na mababa ang tsansang magka-COVID-19 ang mga matatanda dahil palagi naman silang nasa bahay.

Pero sa oras umanong ma-infect sila ng virus, higit na mas mataas ang tsansang ang kanilang kondisyon ay maging malala o kritikal.

Nagbabala naman ang OCTA Research Group na maaaring matagalan pa nang ilang linggo ang pagkapuno ng mga ospital.

"It will be full for a while. Hindi 'yan bababa agad-agad 'yong numbers eh. We could have this situation for maybe 2 or 3 more weeks na 'yong mga ospital ay puno," ani Guido David ng OCTA.

Sa ngayon, mula 2.05, bumaba na ang reproduction number sa 1.86 sa National Capital Region matapos isagawa ang "NCR Plus Bubble."

Tingin din ni David, maaaring makatala ng mas mababang bilang ng mga kaso sa mga susunod na araw pero hindi nito sinasalamin ang totoong situwasyon.

"Hindi ibig sabihin na pababa na tayo kasi mababa talaga ang every Tuesdays and Wednesdays then Thursday tataas ulit. Then there’s another consideration, dahil holiday, baka maraming testing centers magko-close during this Holy Week," paliwanag ni David.

"It might cause an artificial decrease, hindi naman ibig sabihin na on a downward trend na tayo," dagdag niya.

Aminado ang DOH na may mga dapat pang ma-improve sa sistema ng pamahalaan pero may parte rin ang publiko.

"We need to also look at the factors on how transmission is going on. Variants are contributing a lot to the increase in the number of cases... the compliance to minimum health protocols will be key for us to prevent from being infected," ani Vergeire.

Para sa OCTA, hindi rin makabubuti ang pabalik-balik na lockdown tuwing tumataas ang mga kaso.

Pinakamainam na panahon para mag-relax ay kapag muling bumalik sa 1 o mas mababa ang reproduction number o bilang ng mga nahahawa ng bawat isang taong may sakit.

Nitong Martes, umakyat sa 741,181 ang kabuuang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa matapos makapagtala ng 9,296 dagdag na kaso. Sa bilang na iyon, 124,680 ang active cases.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News