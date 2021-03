3 lalaking umiwas sa checkpoint sa Davao del Norte, nakuhanan ng 3 granada, 'shabu'

NEW CORELLA, Davao del Norte — Arestado ang tatlong lalaki matapos mahuli ang sinasakyang motor na tumakas sa checkpoint at nakunan pa ng dalawang granada at baril, Lunes ng hapon.

Dalawa sa mga suspek ang 18-anyos at isa ang 25-anyos na puro mga taga-Tagum City.

Nagsagawa ng random checkpoint ang mga otoridad sa gilid ng kalsada at napansing tatakas ang mga suspek na sakay ng kanilang motorsiklo palayo sa checkpoint.

Nang maabutan ng mga pulis, walang maipakitang dokumento sa motorsiklo ang driver na 25-anyos kaya ininspeksyon ito.

Dito nakuha ang replica ng caliber .45 na pistol at isang sachet na may pinaghihinalaang shabu na nakaipit sa brief nito.

Nakuha naman sa dalawang 18-anyos na suspek ang dalawang granada na nakalagay sa kani-kaniyang dalang bag.

Paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, possession of explosive device, anti-gun replica law, at PD 1612 ang mga kasong haharapin ng mga suspek.

- ulat ni Chrislen Bulosan

