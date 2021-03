25 PUVs sa QC, Parañaque tiniketan dahil sa sobrang pasahero

Watch more in iWantTFC

MAYNILA—Tinutukan ang pagsunod ng mga pampublikong sasakyan sa itinakdang 50% seating capacity sa mga pangunahing kalsada sa Quezon City at Parañaque City noong Lunes, unang araw ng enhanced community quarantine (ECQ).

Umabot sa 25 ang mga bus, jeep, at van na tiniketan ng Inter-Agency Council for Traffic (i-ACT) dahil sa physical distancing violation sa Commonwealth Avenue sa QC at Aseana Avenue sa Parañaque mula umaga hanggang hapon.

LOOK: i-ACT enforcers issued 25 physical distancing violation tickets to PUVs in QC & Parañaque for exceeding 50% passenger capacity on 1st day of ECQ



(📸:i-ACT) pic.twitter.com/UEEdnWS4d9 — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) March 29, 2021

Nakita kasi ng mga nag-inspeksyong enforcer na hindi naka-one seat apart ang mga nakasakay.

Nasa hanggang 30 lang ang maaaring makasakay sa mga bus at mas mababa sa 10 ang maikakarga lang ng mga jeep.

Pinababa ang mga sumobrang pasaherong apektado rin ng kakulangan ng masasakyan papunta ng trabaho.

May ilang tsuper na nakiusap sa i-ACT na pagbigyan muna sila dahil di nila nalaman agad ang mga bagong panuntunan sa ilalim ng ECQ.

Malaking dagok pa anila ang P2,000 multa para sa tiket dahil mahina ang kikitain nila ngayon sa mas mababang bilang ng pwedeng isakay.

Sabi ng i-ACT kailangang ipatupad ito bilang bahagi ng mas pinaigting na panuntunan laban sa pagkalat ng COVID-19.

Dagdag nila, dapat ang mga driver o konduktor ang nagpipigil sa mga pasahero na sobra sa pwede nilang isakay.

Kasama naman sa dagdag na pagpapatupad ng mga taga-i-ACT ang pagsuot ng full personal protective suit na mandato ng Department of Transportation.