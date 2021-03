20 kasapi umano ng CPP-NPA, sumuko sa Camarines Norte

Kuha ng Camarines Norte PPO

Nasa 20 kasapi umano ng Communist Party of the Philippines-New People’s Army (CPP-NPA) ang sumuko sa pamahalaan sa Daet, Camarines Norte nitong Lunes.

Halos 10 araw ito makalipas ang madugong engkuwentro ng 2nd Police Mobile Force Company sa nasa 40 rebelde sa Brgy. Dumagmang sa bayan ng Labo, Camarines Norte na ikinasawi ng 5 pulis at ikinasugat ng 2 iba pa noong gabi ng Marso 19.

Sa harap ng mga awtoridad, hinubad ng mga "surrenderer" ang suot nilang berdeng t-shirt na may naka-imprentang selyo ng CPP-NPA at pumirma sa manifesto bilang tanda ng kanilang pagtalikod na sa ilang taong pag-aalsa sa pamahalaan.

Sinunog sa aktibidad ang isang effigy at watawat ng NPA, nagpalipad ng mga kalapati, nagwagayway ng bandila ng Pilipinas at isinuko ang kanilang mga armas.

Ang nag-iisang babae sa grupo ay nabigyan ng pagkakataong mahagkan ang anak bago ang mensahe at oath of allegiance ni Camarines Norte Governor Edgardo Tallado.

Kinilala naman ni Col. Jaime Abawag, Commander ng 902nd Brigade, 9th Infantry Division ng Philippine Army ang kabayanihan ng pulis at sundalong napatay sa mga bakbakan ng militar at mga rebelde sa Bicol Region.

Tiniyak ng pamahalaan na maibibigay sa lalong madaling panahon ang tulong mula sa enhanced comprehensive local integration program para makapag-umpisa na sa bagong buhay nila ang mga sumukong rebelde.

Pero para sa tagapagsalita ng Romulo Jallores Command-NPA-Bicol na si Raymundo Buenfuerza, hindi solusyon sa malalaking problema ng bansa ang mga pakulo umano ng pamahalaan laban sa CPP-NPA.

“Ang mga PNG (persona non-grata) declaration at iba pang pakulo ng NTF-ELCAC ay naglalagay sa panganib ng buhay ng mamamayan. Hindi solusyon ang PNG declaration at mga pakulo ng NTF-ELCAC sa kagutuman, kahirapan, kawalan ng lupa, kawalan ng trabaho at iba pang problemang kinakaharap ng masang Bicolano."--Ulat ni Jonathan Magistrado

MULA SA ARKIBO

