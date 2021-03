12 turista sa Zambales tiklo dahil walang travel papers; 1 positibo sa COVID-19

Ayon kay Zambales Police Provincial director Col. Romano Cardiño, galing sa Metro Manila, Laguna, at Rizal ang mga nahuling turista. Courtesy: PNP Police Regional Office 3

Arestado ang 12 turista mula Greater Manila Area sa paglabag ng ilang distancing at travel protocols gaya ng hindi makapagpakita ng travel documents sa pagbisita nila sa Mt. Tapulao sa Zambales, gabi ng Linggo.

Ayon kay Zambales Police Provincial director Police Col. Romano Cardiño, galing sa Metro Manila, Laguna, at Rizal ang mga nahuling turista.

Nakatanggap umano sila ng tip mula mismo sa mga residente na may mga dayo na napadpad sa Kilometer 5, Mt. Tapulao sa Sitio Dampay sa Barangay Salaza.

Nakasakay sa isang metallic grey na Nissan Grandia ang mga turista nang datnan ng mga pulis. Wala namang maipakitang kaukulang dokumento ang mga turista mula sa lokal na pamahalaan para sa kanilang pagpunta.

Alinsunod sa mga executive order na inilabas ni Zambales Gov. Hermogenes Ebdane Jr., bawal ang pagtitipon ng higit 10 katao sa anumang lugar.

Ayon sa Police Regional Office 3, dahil mula sa ibang probinsya at siyudad ang mga nahuli, isinailalim sila sa swab test at 1 ang nag-positibo sa COVID- 19. Kaagad silang inilagay sa quarantine.

Bukod sa pagbabawal sa mass gathering, ipinaiiral din sa buong probinsya ng Zambales ang curfew mula 8 p.m. hanggang 4 a.m. habang 7 p.m. hanggang 5 a.m. naman ang curfew para sa mga edad 15 pababa.

Ito ay para mapigilan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lalawigan.

Kinasuhan na ng paglabag sa Republic Act 11332 na kilala rin bilang "Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act" ang 12 na nahuli.

-- Ulat ni Gracie Rutao

KAUGNAY NA BALITA:

Watch more in iWantTFC