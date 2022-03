Maraming residenteng nakatira sa paligid ng Bulkang Taal ang pilit bumabalik sa kanilang mga komunidad para makapaghanapbuhay, sa kabila ng bantang dulot ng nag-aalborotong bulkan.

Ayon sa mga residente, kahit libre ang pagkaing ibinibigay sa kanila sa evacuation center, kailangan pa rin nilang maghanap ng ikabubuhay dahil may iba rin silang pangangailangan.

May mga nagbukas ng kani-kanilang sari-sari store at mayroon ding naglako ng isda.

May mga residente ring nangangambang baka manakawan ang kanilang mga bahay at tindahan kaya bumalik sila sa araw.

"Wala pagkakakitaan kapag hindi naghanapbuhay eh," sabi ni Julita Olan, 60 anyos na taga-Laurel sa Batangas.

"Eh papaano kapag hindi kami maghahanapbuhay, 2 ang aking ginagatas. Eh paglagi doon, ano aasahan mo doon?" sabi naman ni Dennis Naloz.

"Baka kapag kami ay umalis dine, baka may makapagnakaw sa araw," dagdag niya.

May window hours inilalaan para makabalik sa loob ng danger zone pero para lang ito sa mga lalaking mangingisda at may alagang hayop.

Patuloy ang paghango ng mga tilapia sa mga fish cage sa Taal para ibiyahe papuntang Metro Manila.

Bagsak-presyo ngayon ang tilapia, na nasa P80 ang farmgate price.

Pero hindi umano ito epekto ng pagputok ng bulkan, kundi dahil sa dami ng supply ng isda.

Tiniyak ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na ligtas kainin ang mga tilapia mula Taal Lake.

Ayon naman kay Jarryd Bello, tourism head sa Tagaytay, hindi apektado ng pag-alboroto ng bulkan ang turismo sa lungsod.

Bukas pa rin aniya ang Tagaytay sa mga turista at inaasahan pa nilang dadami ang mga turistang aakyat para magpalamig ngayong tag-init.

Nananatiling nasa Alert Level 3 ang Taal, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology.

Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) nitong umaga ng Martes, umabot na sa 4,974 indibidwal ang na-displace dahil sa Taal.

Sa bilang na iyon, 3,771 ang nananatili sa 17 evacuation center habang 1,203 ang nakikitira sa mga kamag-anak o kaibigan, ayon sa NDRRMC.

