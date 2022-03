Nagpapalipad ng saranggola ang isang bata sa isang public school kung saan lumikas ang mga residente ng Laurel, Batangas na nakatira malapit sa Bulkang Taal, Marso 26, 2022. Jam Sta Rosa, AFP

MAYNILA - Pinaalalahan ng Department of Health ngayong Martes ang mga residente ng mga bayang malapit sa nag-aalborotong Bulkang Taal na mag-ingat at patuloy na sumunod sa mga panuntunan kontra COVID-19 sakaling kailanganin lumikas.

Pinapayuhan ang mga residente na manatili sa loob ng kanilang bahay hanggat maaari o alamin ang sitwasyon sa kalsada bago lumabas ng tahanan, ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Dapat aniyang magsuot ng protective goggles at face mask kung lalabas at iwasan ang paggamit ng contact lenses.

Naglabas ng guidelines ang Department of Health para sa mga residente ng mga bayan na malapit sa Taal Volcano kasunod ng pag-alburoto nito. Photo courtesy of DOH

Sakaling may ashfall, siguraduhing tapos na ito bago linisin ang abo sa bubong at alulod ng bahay, ani Vergeire.

"Ugaliin ang pakikinig sa balita ng mga lokal na awtoridad," payo niya.

Linisin din ang mga kamay bago magluto at hugasan ang pagkain, paalala ng tagapagsalita ng DOH.

Dagdag niya, maghanda ng emergency go-bag na may lamang pagkain na hindi madaling masira tulad ng biskwit at canned goods, pati face mask, toiletries, gamot, pocket knife, power bank, maliit na radyo, at flashlight.

Pinayuhan ang publiko na maghanda ng emergency go-bag para sa paglikas sa sakuna. Photo courtesy of DOH

"Kung sakaling kinakailangan lumikas at magtungo sa evacuation centers, atin pong siguraduhin ang ating minimum health standards ay masusunod lalong-lalo na po ang pagsusuot ng masks," ani Vergeire.

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology ngayong Martes, mananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Taal kasunod ng pag-alboroto noong Sabado.

KAUGNAY NA BALITA:

Watch more on iWantTFC