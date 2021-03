Unang batch ng biniling Sinovac vaccine, dumating na sa storage facility sa Marikina

MAYNILA - Matapos ang ginawang seremonya sa Villamor Airbase sa Pasay City sa pagdating ng unang batch ng mga biniling Sinovac vaccine ng pamahalaan, agad na idiniretso ang mga ito sa storage facility ng Department of Health sa Concepcion-Uno sa Marikina City.

ito ang Metro Pacific cold storage facility kung saan una na ring inilagak pansamantala ang unang batch ng mga bakunang donasyon ng China.

LOOK: First batch of purchased Sinovac COVID-19 vaccines arrives in MetroPac storage facility in Marikina City | via @JohnsonManabat pic.twitter.com/hahMAiJQnL — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) March 29, 2021

Hindi naman gaya noong unang delivery ng mga donasyong CoronaVac, naging mas simple ang paghahatid ng bagong supply kanina sa Metropac storage facility.

May ilang mga naka-standby na pulis at miyembro ng BFP sa labas ng storage facility bilang bahagi ng latag ng seguridad sa lugar. Pero mas kakaunti na sila ngayon.

Tatlong malalaking delivery trucks ang ginamit sa paghahatid ng mga bakuna na diretso agad sa bakuran ng Metropac.

Wala pang isang oras ang naging biyahe ng convoy na bantay sarado ng mga police escort nito.

Umalis ang convoy sa Villamor Airbase bandang 6:42 p.m. at dumating sa Marikina alas-7:33 p.m.

Nasa 2 hanggang 8 degrees Celsius lang ang temperature requirement para sa CoronaVac, kaya hindi ito mangangailangan ng special cold storage facility at pupuwede na ang normal refrigeration temperature.

Sa inisyal na impormasyon mula sa DOH, 75 porsyento ng mga dumating na bakuna ang nakatakdang i-deliver dito sa National Capital Region, at sa Bulacan, Laguna, Cavite, Rizal, Cebu at Davao.

"Ang mabibigyan nito, after the health care workers, bubuuin pa rin natin iyon kasi mayroon pang 2nd dose eh. Tandaan natin, mayroon 3.4 million doses for the health care workers, Kapag dumating ito, plus naunang 1 million doses..., 2 million total. Kulang pa rin. So, puro health care workers pa rin ito," sabi ni Health Secretary Francisco Duque III.

Kung sakali mang tanggihan ng health workers ang bakuna ng Sinovac, isusunod ang mga nasa priority list, bukod sa senior citizens na hindi nirerekomendang bigyan nito, ayon sa Kalihim.

Ayon kay Presidential spokesperson Harry Roque, nasa P700 million, na tinawag niyang "BFF rate o presyong pangkaibigan, ang ginastos ng gobyerno sa pagbili ng dumating na bakuna.

Hindi naman ito ang magiging huling delivery ng CoronaVac vaccines sa Pilipinas. Ayon kay Duque, may darating pang 4 million doses sa Abril, at sa mga susunod pang buwan.

Inaasahan rin ang susunod na delivery ng bakunang gawa ng AstraZeneca mula sa COVAX Facility, pero hindi pa matukoy ni Duque ang pinal na petsa nito.

- may ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News

RELATED VIDEO

Watch more in iWantTFC