Palasyo: Halos 23 milyon makakatanggap ng ayuda dahil sa ECQ

Nasa 22.9 milyong mahihirap na manggagawang Pilipino na apektado ng mahigpit na lockdown sa Metro Manila at mga karatig-lalawigan ang makakatanggap ng tulong pinansiyal mula sa gobyerno, ayon sa Palasyo.

Manggagaling ang pondo sa P23 bilyon na hindi pa nagagastos na pera mula sa Bayanihan to Recover As One Act.

Kasalukuyan pa umanong pinag-aaralan ni Pangulong Duterte ang plano sa ayuda.

"Mayroon namang pagkukunan tayo para sa SAP (social amelioration program) na bibigay natin sa mga naapektuhan ng ECQ (enhanced community quarantine)," ani Budget Secretary Wendel Avisado.

Ayon kay Presidential spokesperson Harry Roque, hindi sinlaki ng ayuda noong nakaraang taon ang maibibigay.

Mas gusto rin daw ng mga local government unit na in kind ang tulong.

Isinailalim sa ECQ simula ngayong Lunes hanggang Abril 4 ang Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal dahil sa pagtaas ng bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19.

Inaasahang nitong gabi ng Lunes maibibigay ang mga detalye kaugnay sa pinansiyal na ayuda, kasabay na rin ng anunsiyo ni Pangulong Rodrigo Duterte ng community quarantine classification sa "NCR Plus" mula Abril 4 hanggang katapusan ng Abril.

Sinabi naman ng Palasyo na kailangang ibalanse ang magiging epekto ng mas pinahabang ECQ sa ekonomiya ng bansa gayong mukhang hindi rin naman masyadong magiging malaki ang itataas ng mga kaso kung tatapusin ang ECQ sa Abril 4 kompara sa kung patatagalin ito hanggang Abril 18.

"Binabalanse po natin ngayon iyan, kinokonsidera natin 'yong total health ng ating mga kababayan, 'yong cost-benefit analysis in terms of 'yong mga karagdagang Pilipinong magugutom at mamamatay sa iba pang mga dahilan bukod po sa COVID-19," ani Roque.

Ito ay matapos sabihin ng Department of Health (DOH) na tila hindi sapat ang isang linggong ECQ upang mapigilan ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19.

Sa projection ng DOH, nakikitang bababa ang bilang ng mga COVID-19 case habang may ECQ pero asahang sisipa ulit ang mga kaso sa oras na luwagan ang restrictions.

Kaya isa umano sa nakikitang paraan ng ahensiya ay palawigin pa ang ECQ nang ilang linggo.

Samantala, bumuwelta rin ang Malacañang sa mga bumabatikos na palpak at hindi pinaghandaan ng gobyerno ang muling pagpalo ng mga kaso ng COVID-19.

"Huwag po kayong makinig diyan sa mga utak-talangka na iyan. Buong mundo po ay may problema sa new variant, hindi po tayo nag-iisa," ani Roque.

Nauna nang sinisi ng Palasyo sa mga mas nakahahawang coronavirus variant ang pagsipa ng mga kaso sa bansa.

-- Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News

