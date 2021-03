Mayor ng Mabalacat City, nagpositibo sa COVID-19

Nagpositibo sa COVID-19 ang mayor ng Mabalacat City sa Pampanga na si Mayor Crisostomo Garbo.

Mismong si Garbo ang nagkumpirma sa kaniyang social media post na nagpositibo siya sa COVID-19 at kasalukuyang nagpapagamot sa isang pribadong ospital.

Ayon kay Mabalacat City information officer Jose Aubrey Pelayo IV, Sabado nang lumabas ang resulta ni Garbo. Naka-isolate na rin umano ang kaniyang pamilya.

Sa kabila nito, sinisiguro nilang tuloy ang serbisyo sa munisipyo.

"Sa mga ilan-ilan po na mga opsina na hindi naman po skeletal ang 'yung kanilang opisina ay patuloy pa rin po ang disinfection at patuloy pa rin po ang serbisyo, sabi nga po ni Mayor Cris Garbo, he's also doing his job remotely he's doing the best way that he can kahit nasa isang medical facility ay patuloy pa rin siyang nagmomonitor," ani Pelayo.

Nitong Pebrero lang nang maka-rekober sa COVID-19 si Mabalacat Vice Mayor Gerald Aquino, kaya panawagan ni Pelayo sa mga kababayan na seryosohin ang banta ng COVID-19.

"Seryosohin po natin ito, hindi po biro-biro ang COVID-19, marami na po ang naperwisyo ngayong 2021 napeperwisyo pa rin tayo, kaya ang bawat isa po sa atin ay malaking bagay ang kanilang koorperasyon, makiisa po tayo sa laban kontra COVID-19," aniya.

Bukod kay Garbo, nauna na ring tinamaan ng COVID-19 ang ilan pang alkalde sa lalawigan ng Pampanga, tulad nina Macabebe Mayor Bobong Flores, Floridablanca Mayor Darwin Manalansan, at Candaba Mayor Rene Maglanque.

Sa pinakahuling COVID-19 bulletin ng lalawigan nitong Linggo, nasa 60 ang bagong kaso ng COVID-19. May kabuuan nang 1,300 ang active cases.

Sa inilabas na Executive Order No. 5-2021, ipinatupad ang household lockdown, curfew at liquor ban. Pinapayagan lang lumabas ang mga nasa edad 18 hanggang 60 para bumili ng mga essential goods tulad ng pagkain, gamot at iba pang pangangailangan.

Samantala, umabot na sa mahigit 2,000 ang nahuling lumalabag sa mga quarantine protocols sa lalawigan.

- ulat ni Gracie Rutao