Labor leader patay sa pamamaril sa Calamba

MAYNILA — Isang lider ng labor group ang pinaslang ng di pa kilalang mga salarin sa Calamba, Laguna nitong Linggo, ilang linggo matapos ang karumaldumal na "Bloody Sunday" na ikinamatay ng 9 aktibista sa Southern Tagalog region.

Kinilala ang biktima na si Dandy Miguel, vice chairperson ng Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan-Kilusang Mayo Uno (Pamantik-KMU), na pinaulanan ng bala ng riding-in-tandem.

Ayon sa pulisya, nangyari ang krimen pasado alas-8 ng gabi. Ang misis ni Miguel ang kumilala sa bangkay nito, na nagtamo ng 8 tama ng bala.

Mariing kinondena ng Commission on Human Rights (CHR) ang pagpaslang sa gitna ng tumitinding red-tagging o pagkonekta sa makakaliwang grupo o indibidwal sa komunismo.

"As we have repeatedly asked, the escalating situation of violence and harassment against union leaders and activists calls for urgent action and tangible measures." anang CHR, na nagsasagawa na rin ng kanilang imbestigasyon sa insidente.

Bukod sa pagiging miyembro ng labor group, presidente rin si Miguel ng Lakas ng Nagkakaisang Manggagawa sa Fuji Electric union.

Bumuhos ang pagkondena ng ilang grupo sa pagpaslang kay Miguel.

"We remind the Filipinos to be extra vigilant while silently observing Lent as the police and state-backed death squads are on the loose, wreaking havoc to the people through EJK amid the ECQ," sabi ng Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas (Pamalakaya).

"This barbarity is now happening on a regular basis. Enough! These killings must be stopped immediately," sabi naman ng NAGKAISA Labor Coalition.

"This is why we are labeling the killing of Miguel as lockdown-EJK, as the lockdown is conducive to state terror attacks and the deployment of government armed forces is not intended for 'peace and order' but for counter-insurgency," ayon naman sa Anakpawis.

