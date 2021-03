Isabela province isinailalim sa general community quarantine

Isinailalim sa general community quarantine ang Isabela province simula ngayong Lunes hanggang Abril 15 dahil sa pagdami ng mga kaso ng COVID-19.

Noong Linggo, nakapagtala ang lalawigan ng 214 bagong kaso ng COVID-19, na record-high buhat noong Disyembre 17, 2020, kung saan ang pinakamaraming naitalang bagong kaso ay 128.

Dahil dito, umabot sa 1,082 ang kabuuang bilang ng active cases o iyong mga hindi pa gumagaling sa sakit sa Isabela.

Ayon pa sa provincial government, punuan na rin ang mga ospital at isolation facility dahil sa pagdagsa ng mga COVID-19 patient.

Bago nito, ang Isabela ay nasa modified general community quarantine, ang pinakamaluwag sa 4-level lockdown na ipinatutupad ng gobyerno.

Bukod sa GCQ, magpapatupad din ng “bubble” ang lalawigan mula Marso 29 hanggang Abril 5, kung saan essential travel lang ang papayagan papasok at palabas ng probinsiya.

Sa ilalim ng GCQ, bawal lumabas ng bahay ang mga may edad 18 pababa at 65 pataas pati ang mga buntis at dati nang may karamdaman.

Papayagan lamang lumabas ng bahay ang isang tao kung para ito sa essential needs gaya ng pagpunta sa trabaho.

Bawal din ang mass gathering at establisimyentong tulad ng mga sinehan, arcade, at museum.

Pinapayagan din ang operasyon ng mga restaurant pero bawal ang dine in.

May curfew rin mula alas-10 ng gabi hanggang alas-4 ng madaling araw, at liquor ban.

Sa kabuuan, umabot sa 7,423 ang kumpirmadong kaso ng COVID-18 mula nang magsimula ang pandemya.

– Ulat ni Harris Julio

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC