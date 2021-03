Ilang vendors napilitang suwayin ang ECQ dahil sa kawalan ng ayuda

MAYNILA — Pansamantalang naging malinis ang mga kalsada sa paligid ng Quiapo Church nitong Lunes sa pagpapatupad ng enhanced community quarantine (ECQ) sa buong Kamaynilaan, kung saan ipinagbabawal ang mga vendor, manghuhula, at iba pang pumupuwesto at tumatambay doon.

Vendors were prohibited from selling wares in Quiapo, Manila. pic.twitter.com/fUWaYhMoJk — Nikolo Baua (@Nikobaua) March 29, 2021

Pero sa kabila ng paghihigpit, ilang vendor ang patakas na nagbebenta ng prutas sa lugar.

Paliwanag ni Roger Cagurangan, tindero, kahit bawal ay wala siyang magagawa kundi sumuway dahil gutom ang aabutin ng kaniyang pamilya.

"Gusto ko man sumunod sa utos ng gobyerno, paano kami mabubuhay, paano kikita? Buti sana kung may bibinibigay ang gobyerno," ani Cagurangan, na may binubuhay na 4 na anak.

Dati raw ay kumikita siya ng P600 kada araw sa pagbebenta ng mansanas. Pero ngayong pandemya, suwerte na raw kung kumita siya ng P300.

Ayon kay Barangay 306 chairman Joey Jamisola, pinagbibigyan daw kahit papaano ang mga mobile vendor para lang may kitain at may pangkain sila. Pero mahigpit daw na ipinagbabawal ang maglatag ng puwesto para magtinda.

Nasa 150 ang mga residente nilang vendor, kaya't problema nila ang pangkain lalo na kung magtatagal ang ECQ.

Ayon naman sa Manila City Hall, kabibigay lang nila ng food box sa lahat ng pamilya sa Maynila nitong Sabado, Marso 27.

Sinisigurado nilang magbibigay ulit sila ng mga food box sa ikalawang linggo ng Abril. Hinahanda na rin daw nila ang pondo para sa ayuda hanggang Hunyo.

Hanggang Abril 4 ang itatagal ng ECQ sa NCR plus, pero posible pa itong palawigin.

—Ulat ni Niko Baua, ABS-CBN News