Ilang simbahan ikinasa ang mga aktibidad sa ika-2 'virtual' Semana Santa

MAYNILA — Ngayong ipinagbawal na ng IATF ang religious gatherings kasabay ng enhanced community quarantine (ECQ), hinikayat na lang ng mga simbahan ang mga mananampalataya na lumahok sa misa at iba pang aktibidad sa Semana Santa na naka-livestream.

Nitong Lunes, pansamantalang binakuran ang paligid ng Quiapo Church kaya ang mga bumisita, sa labas muna ng simbahan nagdasal.

Abiso ng Quiapo Church, patuloy na magsasagawa ang simbahan ng online streaming ng mga Banal na Misa at mga gawaing liturhikal sa panahon ng Mahal na Araw.

"Tuloy-tuloy lang po kaming maghahatid ng mabuting balita online. Hindi lang bigas, de-lata at pambayad ng mga bills ang kailangan ng tao; lalo't higit kailangan ng pagkain espiritwal," sabi ni Fr. Douglas Badong, parochial vicar ng Minor Basilica of the Black Nazarene.

Sa Martes Santo, may virtual senakulo ang simbahan ng Quiapo sa Facebook at Youtube page nito ganap na alas-7 ng gabi.

Naglabas na rin ng Holy Week schedule ang ibang mga simbahan para sa online streaming.

Manila Cathedral:

Our Lady of Mt. Carmel Church





National Shrine of St. Jude Thaddeus:

Humiling naman ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines ng mas pinaigting na panalangin para matapos na ang pandemya.

"[L]et us not forget those suffering most from this pandemic, especially the poor families and those who lost their daily income in order to put food on the table. Together, let us put our efforts to bring mercy and compassion to them," anang CBCP.

Sa Vatican, limitado pa rin ang maaaring pisikal na dumalo sa mga gawaing liturhikal.

—Ulat ni Willard Cheng, ABS-CBN News