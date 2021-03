Halos 6,000 huli sa paglabag sa quarantine protocols sa Central Luon

Umabot sa mahigit 6,000 ang nahuling mga lumabag sa quarantine protocols na ipinapatupad ng Inter-Agency Task Force sa Region 3 mula Marso 22 hanggang Marso 27.

Sa loob ng 6 na araw na pagbabantay ng mga awtoridad, umabot sa halos 6,000 ang mga nahuling lumalabag sa protocol.

Ayon kay Police Regional Office 3 Director Police Brig. Gen. Valeriano de Leon, umabot sa 5,916 ang kabuuang bilang ng mga violators na kanilang nahuli. Sa bilang na ito, 2,819 ang nahuli na walang suot na face shield sa daan, habang 2,552 naman ang walang suot na face masks, 20 ang lumabag sa social distancing, 152 ang lumabag sa iba pang quarantine protocols tulad ng curfew.

May 147 rin ang lumabag sa Republic Act 11332, o ang pagre-report ng tungkol sa sakit, at 53 ang inaresto dahil sa paglabag sa Article 151 o disobedience to a person in authority.

Umabot sa 3,520 ang nakatanggap ng warning, 1,633 ang nagmulta, 14 ang nakulong at 749 ang released for regular filing ng kaso.

- ulat ni Gracie Rutao

