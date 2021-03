COVID-19 active cases posibleng pumalo ng 430,000 kung hindi nag-ECQ: DOH

Watch more in iWantTFC

Naniniwala ang Department of Health (DOH) na kung hindi inilagay ang National Capital Region (NCR) at mga karatig-probinsiya sa enhanced community quarantine (ECQ), posibleng pumalo ng 430,000 ang bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas sa katapusan ng Abril.

Sa bilang na iyon, posibleng 350,000 sa mga kaso ay matatagpuan sa NCR.

Batay ito sa projection ng Feasibility Analysis of Syndromic Surveillance Using Spatio-Temporal Epidemiological Modeler, na tumutulong sa gobyerno na maintindihan ang datos tungkol sa COVID-19.

Ayon sa DOH, nasa "critical risk" ang NCR, Bulacan, at Cavite habang "high risk" naman ang Laguna.

"This ECQ aims to slow down the surge of cases, stop the spread of the variants allow the health system to recover and, of course, to protect more lives," sabi ni DOH spokesperson Maria Rosario Vergeire.

May 5 scenario na nakikitang posibleng mangyari, depende na rin sa mga susunod na hakbang ng pamahalaan.

Una, kung magpatupad ng "NCR Plus Bubble" pero sa kalauna'y tanggalin ito, patuloy umanong tataas ang kaso ng COVID-19.

Pangalawang scenario naman ay kung ipagpapatuloy ang "NCR Plus Bubble" hanggang katapusan ng Abril, makikitang mas mababa ang bilang ng mga kaso pero pataas pa rin ang trend.

Kung matapos ang "NCR Plus Bubble" at magpatupad naman ng modified ECQ mula Abril 5 hanggang Abril 18, patuloy pa ring tataas ang trend.

Ang pinakamaganda resulta umano ay nakita sa ikaapat at ikalimang scenario, na kaakibat ay pagpapalawig ng ECQ.

"Naiintindihan natin ang economic implication nito. Hindi ito isang desisyon na gagawin natin ng mabilisan. Titignan natin ang datos sa susunod na linggo, kung kinakailangan po ba ito," sabi ni Dr. Alethea de Guzman ng DOH Epidemiology Bureau.

Patuloy namang umaapela ang DOH sa publiko na sumunod sa minimum health standards at manatili sa bahay, at kung may pagkakataong puwede nang mabakunahan ay tanggapin na ito.

Nakatakda namang maglabas ang DOH ng protocol para sa pagbabakuna ng mga taong may iba pang sakit o comorbidity.

Bahagi sila sa mga balak isama sa isasagawang sabayang pagbabakuna ng gobyerno.

Bukod sa mga may comorbidity, pinayagan na ring bakunahan ang senior citizens. Nauna nang sinimulang bakunahan ang healthcare workers.

Sa datos ng DOH, 1.8 milyon ang health workers, 9 milyon ang senior citizens, at 14.5 milyon naman ang mga may comorbidities.

Dahil hindi sapat ang supply ng bakuna ng bansa, ang mga may chronic respiratory disease, hypertension, cardiovascular disease, chronic kidney disease, malignancy, diabetes at obesity ang ipa-prioritize.

Nilinaw ng DOH na ang mga babakunahan lang na may comorbidity ay iyong itinuturing na "kontrolado" ang mga sakit. Ibig sabihin, maaaring i-require sila na magpakita ng medical certificate o resta ng mga iniinom na gamot mula sa kanilang mga doktor.

Nitong Lunes, nakapagtala ang DOH ng 10,016 bagong COVID-19 cases, ang pinakamataas na single-day tally mula nang mag-umpisa ang pandemya.

Dahil dito, umakyat sa 731,894 ang kabuuang bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, kung saan 115,495 ang active cases.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News