2 miyembro umano ng drug group patay sa engkuwentro sa Parañaque

MAYNILA – Kasabay ng pagbabalik ng mas mahigpit na lockdown restrictions sa Metro Manila at mga karatig-lalawigan nito, tuloy pa rin ang kampanya ng mga awtoridad laban sa ilegal na droga.

Patay ang 2 lalaki matapos umanong makipagbarilan sa mga umaarestong pulis sa buy-bust operation sa Parañaque City bago mag-hatinggabi ng Lunes.

Ayon kay Parañaque police chief Col. Max Sebastian, target ng operasyong nangyari sa C5 Extension sa Barangay San Dionisio si alyas “Tong Tong.”

Ayon sa mga awtoridad, nagpaputok ng baril ang 2 suspek matapos makatunog na pulis ang kanilang katransaksiyon.

Wala namang nasaktan na pulis.

Narekober sa mga suspek ang 2 baril at nasa 8 sachet ng hinihinalang shabu.

Ayon kay Sebastian, kabilang si “Tong Tong” sa grupong sangkot sa pagtutulak ng ilegal ng droga pati sa mga kaso ng holdap at gun-for-hire.

Sa kabila ng paghihigpit sa seguridad nitong nagdaang linggo, naghahanap pa rin ng paraan ang mga kriminal para ipagpatuloy ang kanilang mga gawain, ani Sebastian.

Dahil dito, bukod sa pagbabantay sa pagtawid ng mga tao sa ilalim ng enhanced community quarantine, mahalaga rin ang mga checkpoint na ipinupuwesto sa mga lungsod para masugpo ang krimen.

“We are trying our best to control the situation and to account those people na hindi talaga pwede lumabas na hindi APOR (authorized persons outside of residence),” ani Sebastian.

“Alam niyo naman kriminal ay gagawa ng paraan iyan para gawin ang krimen nila. Kanya-kanyang paraan po iyan, nagsu-surveillance din ang mga iyan,” dagdag niya.

Aabot sa higit 9,000 pulis ang naka-deploy sa quarantine checkpoints sa Metro Manila at 4 na karatig-lalawigan na nasa ilalim ng ECQ hanggang Abril 4 bunsod ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19.

Inaalam pa ng mga pulis ang tunay na pangalan ni “Tong Tong” at kasamahan niya.

