2 lalaki patay, 2 sugatan sa salpukan ng 2 motorsiklo sa Iloilo

Patay ang 2 lalaki habang sugatan ang 2 iba pa sa salpukan ng 2 motorsiklo sa bayan ng Janiuay, Iloilo noong hapon ng Linggo.

Kinilala ng mga awtoridad ang mga namatay bilang sina John Marino, 33 at residente ng Janiuay, at Josefino Ajeno, 50 at nakatira sa karatig-bayan na Pototan.

Nasugatan naman ang asawa ni John na si Analyn, 33, at anak ni Josefino na si Mark Joseph, 20.

Sa imbestigasyon ng pulisya, nag-overtake ang motorsiklong sinasakyan ng mag-amang Ajeno sa isang trayskiel, dahilan para mabangga nito ang kasalubong na motorsiklo na lulan naman ang mag-asawang Marino.

Sa lakas ng banggaan, tumilapon ang 4 sa kalsada.

Isinugod pa ang 4 sa ospital pero hindi na umabot ng buhay sina John at Josefino.

– Ulat ni Rolen Escaniel

