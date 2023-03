OFW umapela ng tulong para sa asawang nakaratay sa ospital

KUWAIT - Dating construction worker sa Kuwait si Federico Fernandez, habang ang kanyang misis na si Evelyn Matabia, isang kasambahay. Nahaharap sila ngayon sa matinding pagsubok sa buhay.

Nawalan ng residence visa si Mang Federico at naka-travel ban dahil sa hindi nabayarang upa sa tinitirhang flat na nakapangalan sa kanya.

Undocumented din si Aling Evelyn Ang masaklap nitong Pebrero na-stroke siya at kasalukuyang nasa ICU ng Mubarak hospital.

Dahil may edad na, hirap nang makahanap ng trabaho si Mang Federico kaya umaapela siya ng tulong sa ating gobyerno at sa ating mga kababayang may ginintuang puso para sa mga gastusin sa pagpapagamot. Hiling din niya ang makauwi na sila ng Pilipinas.

PANOORIN ANG BUONG REPORT: