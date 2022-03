Mga baril, bala at halos P700-K halaga ng droga, nasamsam sa Porac

Nasamsam ng mga operatiba ng Philippine National Police (PNP) Criminal Investigation and Detection Group Pampanga Provincial Field Unit ang mga baril, bala at halos P700,000 na halaga ng droga sa ikinasang Oplan Paglalansag Omega, Salikop at Big-Bertha kaugnay ng simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operation sa Barangay Manibaug Pasig, Porac, Pampanga, Sabado ng gabi.

Timbog ang 3 suspek na pawang mga residente sa lugar.

Nakuha ang mga baril, bala, cellphone at boodle money. Nakuha rin mula sa mga suspect ang 19 sachet ng hinihinalang shabu, 4 na malalaking sachet ng "shabu", 4 na improvised tooter, isang digital weighing scale at iba pang drug paraphernalia.

Nasa mahigit kumulang 100 gramo ang bigat ng nakuhang droga na hindi bababa sa P680,000 ang halaga.

Inihahanda na ang kasong paglabag sa Republic Act 10591 at Republic Act 9165 laban sa 3 naarestong suspek.

- ulat ni Gracie Rutao