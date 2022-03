MANILA - Aksyon Demokratiko standard-bearer Mayor Francisco “Isko” Moreno Domagoso raised the hand of senatorial candidate former senator JV Ejercito during the grand proclamation rally of Asenso Manileño in Sampaloc, Manila on Sunday night.

Asenso Manileño was Domagoso’s local party when he ran for mayor in 2019. The party is now fielding Vice Mayor Honey Lacuna for mayor and Yul Servo Nieto for vice mayor.

“Mga kababayan, si Yorme Isko po ay galing sa mahirap, alam ang kailangan ng mahihirap. Kaya pag kami ay nag-uusap, kami ay madaling nagkakaunawaan,” Ejercito told the crowd.

“Mga minamahal kong Manileño, ako ay nakikiusap na sana suportahan niyo akong makabalik sa Senado para matutukan ko ang implementasyon ng Universal Healthcare Act. Kami ay magtutulung-tulong, mula kay Yorme Isko, Doc Willie Ong,” he added.

Domagoso personally invited Ejercito to attend the rally.

In an interview with reporters after the event, Domagoso explained, the invitation was meant to show Manileños’ gratitude to former president and former Manila Mayor Joseph “Erap” Estrada, Ejercito’s father.

“We are proud and happy sa maliit naming kaparaanan. Anuman ang nangyari sa nakaraan, ito ay pasasalamat man lang namin bilang mga batang Maynila sa paglilingkod ni Pangulong Joseph “Erap” Estrada bilang mayor ng Maynila. Ano ba naman, ‘di naman namin maipagdadamot, apat pa lang kami (senatorial candidates). Ano ba naman sa Maynila, kahit man lang sa sulok at kapitolyo ng bansa na maiparamdam namin na kaming mga taga-Maynila marunong lumingon sa mga taong naglingkod at nakatulong din sa amin. This is showing our gratitude through Sen. JV Ejercito,” Domagoso said.

Asked if Ejercito will soon be joining the Moreno-Ong tandem’s slate as a guest candidate, the presidential bet said: “Hindi pa. Hopefully, someday. Why not? Nadagdagan nga kami, from tatlo naging apat… Tulung-tulong. It’s not final until it’s final.”

“As long as they believe in us, ang nilalaban namin ang ordinaryong mamamayan Pilipino, then welcome po kayo sa Aksyon Demokratiko sa maliit naming kaparaanan na matulungan din namin sila,” he added.

WATCH: Domagoso asks crowd: “Mga kababayan, lalaban ako. Sasamahan niyo ba ako? Maynila, tataya ba kayo sa dehado? Kung ako’y sasamahan niyo, bakit hindi pa kayo nararamdaman ng buong Pilipinas? Kung sasamahan niyo ako, magtutuloy ako!”



Crowd chants, “Walang iwanan!” @ABSCBNNews pic.twitter.com/hwYa5fg5Co — Bianca Dava 🐈‍⬛😺🐈 (@biancadava) March 27, 2022

Domagoso’s senatorial bets remain at four: educator and entrepreneur Carl Balita, former Quezon City councilor Jopet Sison, Marawi civic leader Samira Gutoc, and former agrarian reform secretary John Castriciones.