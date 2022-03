Cessna plane sumadsad sa Isabela

Sumadsad ang isang Cessna plane sa runway ng Maconacon Airport sa bayan ng Maconacon sa Isabela nitong Biyernes.

Ayon sa hepe ng Maconacon Police na si Police Major Emmanuel Abella, galing sa Tuguegarao ang eroplano at nang makapalapag ito ay biglang nag-collapse ang right landing gear ng eroplano at dumiretso sa damuhan.

Bukod sa dalawang piloto, may sakay pa itong 8 pasahero na lahat naman ay ligtas sa nasabing aksidente.

Magsasagawa ng mas malalim na imbestigasyon ang Civil Aviation Authority of the Philippines ( CAAP).

- ulat ni Grace Alba