Palm Sunday: Maraming simbahan sarado, ilang deboto nagbakasakaling makapagsimba

May ilang debotong nagtungo sa Minor Basilica of the Black Nazarene sa Quiapo, Maynila nitong Marso 28, 2021 para sa pagbasbas ng palaspas ngayong Palm Sunday. Jekki Pascual, ABS-CBN News

MAYNILA – Madilim pa lang, nagtungo nitong Linggo sa Minor Basilica of the Black Nazarene sa Quiapo, Maynila ang ilang mananampalataya para sa Linggo ng Palaspas.

Pasado alas-5 ng madaling araw na pinapasok ang mga mananampalatay,a pero bawal makinig ng misa sa loob. Tanging pagbasbas ng mga palaspas lang ang pinayagan at bawal ding magtagal matapos ang pagbabasbas.

Masaya ang mag-asawang sina Lenny at Manny Osal kahit kakaiba ang paggunita sa Semana Santa ngayong taon dahil sa pandemya.

"Online mass na lang kami a-attend. Wala talaga magagawa, naka-ECQ (enhanced community quarantine) ang NCR (National Capital Region)," sabi ni Manny.

Mahalaga para sa maraming Kristiyano ang Linggo ng Palaspas, na ginugunita ang tagumpay na pagpasok ni Hesukristo sa Herusalem kung saan sinalubong siya ng mga nagbubunying mananampalataya.

Hudyat din ito ng panimula ng Semana Santa, ang huling linggo ng Kuwaresma na magtatapos sa Easter Sunday o Linggo ng Pagkabuhay.

Ngayon taon, kakaunti ang mga deboto sa mga simbahan, pero nagpakalat ng mga pulis at volunteers para manita ng mga hindi sumusunod sa health at safety protocols.

Kahit iyong mga nakikinig ng misa sa labas ng simbahan ay pinapaalis.

Nalungkot man ang karamihan na hindi tuloy ang tradisyunal na mga gawain, nauunawaan naman nila anila ang situwasyon.

Sa National Shrine of Our Lady of Mount Carmel sa Quezon City, sarado ang gate, na nangangahulugang bawal pumasok ang mga magsisimba.

Ang iba'y nagdasal na lang sa labas.

Maging ang mga vendor sa labas ng simbahan ay apektado rin ang hanapbuhay.

Sarado rin ang ibang simbahan gaya ng Santo Domingo Church sa Quezon City.

Isinailalim sa enhanced communtity quarantine ang Metro Manila, Cavite, Laguna, Bulacan, at Rizal mula Marso 29 hanggang Abril 4 sa harap ng patuloy na pagdami ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa.

Ipinagbawal ang pagdaraos ng religious gathering sa mga lugar na sakop ng ECQ.

Samantala, nagdaos din ng pagbabasbas ng mga palaspas sa harap ng grotto ng Our Lady of Lourdes Parish Church sa Baao, Camarines Sur upang maiwasan ang siksikan sa loob ng simbahan.

Ayon sa kura paroko na si Rev. Fr. Ralph Golina, hindi niya pipigilan o itataboy ang mga deboto na nais pa ring ituloy ang panatang alay-lakad at Via Crucis paakyat sa simbahan ngayong Semana Santa.

Nagpaalala lang siya na sumunod sa health protocols at kung maaari ay limitahan ang bilang ng mga kasama sa isasagawang pilgrimage.

Dumagsa naman ang mga deboto sa Our Lady of Hope of Palo Mission Station sa Tacloban City, na nagpatupad ng health protocols sa mga dumalo sa misa.

– Ulat nina Jekki Pascual at Michael Delizo, ABS-CBN News at Jonathan Magistrado at Jenette Ruedas