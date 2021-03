Mga biyaherong uuwi para sa Holy Week matumal

Bus na nakaantabay sa Araneta City Bus Station sa Quezon City nitong Marso 28, 2021. Isay Reyes, ABS-CBN News

Dati, tila hindi mahulugan ng karayom ang Araneta City Bus Station sa Quezon City sa dami ng mga pasaherong nagsisiksikan para makauwi ng probinsiya sa Holy Week.

Pero ngayon, mabibilang lang sa kamay ang dumarating na pasahero. Kasama rito si Joyce Aguinaldo na inagahan ang punta sa terminal dahil akala niya'y marami ang tao.

"Sumama lang po ako sa boyfriend ko. Dapat po talaga bukas pa ang alis, inagahan nalang namin para hindi maabutan ng lockdown," ani Aguinaldo.

Marami na ang 3 bus na naga-abang ng mga pasaherong biyaheng Pampanga sa naturang terminal.

Lampas isang oras naghintay ng pasaherong pa-Pampanga ang driver na si Reyginald Sarmiento pero higit 10 pa lang ang sakay niya.

Watch more in iWantTFC

Ayon kay Sarmiento, essential workers lang na taga-Pampanga ang mga sakay niya, malayo sa nakagawian bago ang pandemya.

Nakaapekto rin aniya ang pagdeklara ng enhanced community quarantine, na ipatutupad sa Metro Manila at ilang karatig-probinsiya simula hatinggabi ng Lunes.

"Siguro natatakot pa 'yong mga kababayan na lumalabas dahil sa sinasabing lockdown," ani Sarmiento.

Ayon sa pamunuan ng Araneta City Bus Station, kahit matumal ang dating ng mga pasahero, sinisiguro nilang may bus na puwedeng magsakay sakaling dumating ang mga nais umuwi ng kanilang probinsiya.

Dahil sa mga isyung pumapalibot sa biyahe ng mga provincial bus, tanging biyaheng Pampanga lang ang available ngayon.

Wala ring dagsa ng mga sasakyan sa North Luzon Expressway.

Kakaunti lang din ang pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange (PITX).

Nakaantabay umano ang pamunuan ng PITX sa posibleng pagbabago sa iskedyul ng biyahe alinsunod sa ECQ at Semana Santa pero may mga biyahe pa na pa-Cavite at Batangas hanggang gabi ng Linggo.

Nakatakdang maglabas ang Department of Transportation ng guidelines para sa ECQ sa "NCR Plus Bubble."

– Ulat ni Isay Reyes, ABS-CBN News