Libreng antigen test ilulunsad ng OVP

MAYNILA – Maglulunsad ang Office of the Vice President ng libreng antigen testing bilang tugon sa tumataas na bilang ng mga kaso ng COVID-19.

Ayon kay Vice President Leni Robredo, tinawag na "Swab Cab" ang hakbang, na layong palakasin ang kapasidad ng mga local government unit na makapag-test ng mga tao para sa COVID-19.

We’re launching SWAB CAB, a mobile testing program which will do mass surveillance testing in communities where transmission is very high. Pilot area is Malabon. Thank you to LGU Malabon, Ube Express and Kaya Natin Movement for the partnership. pic.twitter.com/n76zd3mxw7