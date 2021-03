Ilang lugar sa Boracay ni-lockdown dahil sa mga kaso ng COVID-19

Isinailalim sa 2 linggong surgical lockdown simula ngayong Linggo ang 2 lugar sa Barangay Balabag sa Malay, Aklan, na matatagpuan sa isla ng Boracay, ayon sa lokal na pamahalaan.

Sa ilalim ng surgical lockdown, iiral ang mga patakaran sa ilalim ng mahigpit na enhanced community quarantine sa Zone 5 at 6 ng Barangay Balabag hanggang Abril 10, sabi ng Malay local government unit (LGU).

Apektado ng lockdown ang ilang hotel at resort.

Pero ayon sa Malay LGU, maaaring mapaaga ang pagtanggal sa lockdown depende sa magiging lagay ng COVID-19 cases sa lugar.

Mamimigay ang mga tauhan ng barangay ng quarantine pass para sa mga nasa apektadong lugar.

Mananatili namang bukas ang main road sa mga apektadong lugar at hindi rin haharangin ang dadaang cargo vehicles.

Tanging mga authorized person outside of residence lang ang maaaring lumabas ng kanilang mga tirahan sa loob ng Zone 5 at 6.

Ilang lugar sa Boracay na isinailalim sa surgical lockdown dahil sa COVID-19 cases. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang pagtanggap ng isla sa mga turista. Video mula kay Stanley Palisada, ABS-CBN News

Magbibigay din umano ang lokal na pamahalaan ng ayuda sa mga apektadong kabahayan.

Sa kabila ng lockdown, tuloy pa rin ang pagtanggap ng Boracay sa mga turista.

Inabisuhan ang mga turista sa Zone 5 at 6 na sumunod sa limited movement hanggang sa mabigyan ng quarantine pass.

Hinikayat naman ang mga turistang papunta pa lang ng Boracay na lumipat sa ibang accommodation sa labas ng mga naka-lockdown na lugar.

Nasa 17 ang active COVID-19 cases sa Balabag, base sa tala nitong Sabado ng lokal na pamahalaan.