Healthcare professionals may mga panawagan sa pagdeklara ng ECQ

Suportado ng Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19 (HPAAC) ang pagsasailalim ng NCR Plus bubble sa enhanced community quarantine (ECQ) mula March 29 hanggang April 4.

Ayon sa mga health worker, Ito ang minimum lang na bilang ng araw para kahit papaano ay makontrol ang paggala ng mga tao at pagkalat ng coronavirus.

Sabi ni Dr. Pauline Convocar, ang pangulo ng Phil College of Medicines na naging COVID patient din noong nakaraang taon, sumasang-ayon sila sa pagdedeklara ng ECQ sa mga lugar na mataas ang bilang ng mga kaso ngayon.

Pero may anim na bagay silang hinihiling sa pamahalaan.

Una rito ay ang pagpapalawak ng One Hospital Command center na konektado sa pinalakas na primary system ng mga ospital kung saan madali silang makakapag-refer sa ospital na dapat pagdalhan ng pasyente base sa kanyang sakit. Hanggang ngayon daw kasi ay dagsa pa rin ang mga pasyente sa mga ospital, COVID-19 case man o hindi.

Ikalawa nilang kahilingan ay palakasin at paigtingin ang COVID-19 referal network, na siyang tutukoy kung sino sa mga nagpositibo sa sakit ang dapat manatili lang sa bahay, kung sino ang dapat manatili sa quarantine facilities at kung sino ang dapat i-admit sa mga ospital.

Ikatlo ay nais nilang makonekta ang lahat ng datos ng mga tao para sa mas mabilis na contact tracing, testing at treatment. Dapat umanong iutos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paglabas ng mga datos na gagamitin para sa partikular na layunin.

Hinihiniling din nila sa publiko ang pagsasapuso at pagsasabuhay ng "Apat Dapat". Kasama dito ang air circulation, physical distancing, pagsusuot ng face mask at face shield, at paglimita ng interaksyon sa 30 minutos.

Ikaapat naman nilang pakiusap na siguruhin na patas at epektibo ang pagbibigay ng bakuna, alinsunod sa listahan ng mga prayoridad mabakuahan. Kinukondena nila ang mga opisyal ng gobyerno na hindi sumusunod sa panuntunan sa prioritization ng bakuna.

Ikalima, gusto rin nilang matiyak na sapat ang supply ng mga sasakyan sa panahon ng ECQ para may access ang health workers, pati na rin ang maayos na pagkakaroon ng bike lanes.

At ang ikaanim na hiling nila ay masiguro na makakatanggap ng tamang ayuda ang mga sektor na apektado ng ECQ. Marami na naman umano ang matitigil sa trabaho at mawawalan ng kita.

Dagdag pa ni Convocar, isang taon na silang nanawagan para sa mga bagay na ito, ngunit hindi bumaba ang bilang ng mga nagkakasakit. Sa halip ay tumataas pa ito at napupuno na ang mga ospital.

Ayaw daw nilang dumating ang punto na kailangan na nilang mamili kung sino ang dapat isalba dahil masakit ito para sa mga duktor.

Ayon naman sa Infectious Disease Specialist na si Dr. Anna Ong-Lim, ang malaking problema noon pa ay wala sa mga opisyal ng IATF kundi dapat ay sa mahigpit na pagpapatupad ng mga polisiya at panuntunan na ginagawa ng IATF.

Ipinunto naman ni Dr. Aileen Espina ang kahalagahan ng contact tracing na dapat ay matagal ng ginawa at iisa lang. Ang nangyari daw kasi ay bawat siyudad ay may sariling contact tracing app.

Bagamat epektibong nagagamit ito ng mga naunang naglabas ng QR code sa kanilang bayan, dapat ay gawin itong integrated para centralized ang datos.

Dapat din umanong bigyang pansin ang mga walang kakayahang magkaroon ng QR code sa cellphone dahil ito ay nagagamit lang sa mga smart phone. Kaya ang iba ay hard copy ang kanilang QR code.

Sa pagtatapos ng press briefing, nilinaw ng mga doktor na ang pagdedeklara ng ECQ ay hindi time out para sa kanila dahil sa panahon na yan ay naghahanda lang ang healthcare workers sa mga mangyayari pagkatapos ng ECQ.

Mas epektibo raw sana kung 14 days ang ECQ pero naiintindihan naman daw nila ang impact nito sa ekonomiya. Kailangan daw muna nilang suriin kung ano ang magiging bilang ng mga kaso ng Covid sa pagtatapos ng ECQ kung kailangan nilang hilingin na ma-extend pa ang ECQ o hindi na.

Pakiusap na lang nila sa lahat na maging maingat at sundin at gawin ng tama ang mga ipinatutupad na health protocols dahil kung hindi ay mauulit na naman ang pagtaas ng kaso ng Covid lalo na’t may iba’t-ibang variant na ngayon na malabilis makahawa.

