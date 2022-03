Mga Pinoy sa Europa, todo kampaya sa kanilang kandidato sa Halalan ‘22

LONDON - Tatlong linggo na lang bago simulan ang Overseas Voting na nakatakda sa April 10 hanggang May 9. Kaya todo na rin sa pangangalap ng suporta ng iba-ibang grupo ng Pinoy sa Europa para sa kani-kanilang kandidato.

ENGLAND

Sa pagtitipon sa Braza Restaurant, London kumbisido ang grupong Isko Global- UK na lumalakas ang puwersa nila ngayon. Sinusuyo nila ang mga “undecided” o wala pang napipisil na iboboto para suportahan si Aksyon Demokratiko Presidential bet Mayor Isko Moreno Domagoso.

“Sabi nila ambisyoso si Isko, actually lahat sila may ambition. So that is not a right thing to say. Sabi nila pang Mayor lang yan. Bakit si Duterte pang Davao lang ba? “ sabi ni Omar, Isko supporter sa UK.

Umiikot naman sa iba-ibang bahagi ng Europa ang taga- Naga na si Grant Gannaban O’Neill para ikampanya ang kababayan niyang si VP Leni Robredo. Bilib siya sa mga proyekto ni VP Leni para sa mga nasa laylayan.

“May mga proyekto si VP like, Angat-Buhay na funded ng private groups. Ibilang mo na lang ako sa sumusuporta ng ganun,” sabi ni Grant Gannaban O’Neill.

IRELAND

Sa Ireland, may isandaan at limampung tagasuporta ni VP Leni ang dumagsa naman sa harap ng General Post Office sa O’Connell street.

Nagsayaw sa harap ng kilalang Spire monument ang mga tagasuporta ni Vice-President Robredo na karamihan ay healthcare workers, accountants, at IT professionals.

“Naniniwala ako sa ginagawa ni Leni dahil personality wise she is decent, she has integrity and she is with conviction na tumulong sa mga mahihirap, hindi convicted,” sabi ni Clarissa Macasero, member ng Team Leni Robredo Ireland.

“Para kay Leni Robredo pagkakataon na mapalitan yung dati nating gobyerno,” sabi ni Tina Manipis Almack, member ng Team Leni Robredo Ireland.

Kasado rin ang aktibidad ng iba-ibang grupo na sumusuporta sa BBM-Sara tandem na sinusuyo rin ang maraming Pinoy sa Europa. Aabot 1.7 million ang Overseas Filipino Voters ngayong 2022 elections.

Hindi man pumalo sa kalahating porsiyento ang mga bumoto sa abroad base sa nakaraang eleksyon, umaasa naman ang Overseas Pinoys at supporters ng mga kandidato na magbabago ang numero ngayong Halalan 2022.

(Kasama ang ulat ni Vanda Marie Macion sa Ireland)

