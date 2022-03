Lacson iginiit na P800M ang dahilan ng paglaglag ng Partido Reporma

Nagtalumpati si presidential aspirant Senator Panfilo “Ping” Lacson sa proclamation rally nila sa Imus City Grandstand sa Cavite noong February 8, 2022. George Calvelo, ABS-CBN News/file

Sa kabila ng hiwalayang Partido Reporma at Senator Panfilo “Ping” Lacson, hindi nagpatinag sa pangangampanya ang tambalang Lacson at Senate President Vicente “Tito” Sotto sa Pasay City.

Mula Roxas Boulevard sa Paranaque, nag-convoy ang mga sasakyan ng mga taga-suporta ni Lacson at Sotto patungo sa Malibay, Pasay City para sa isang townhall meeting.

Isinagawa ito sa isang covered court sa Brgy. 165 na napuno rin ng mga tao.

Sumali rin ang miyembro ng kanilang senatorial slate na si dating PNP chief Guillermo Eleazar.

Kabilang sa tinalakay ni Lacson at Sotto ang problema sa ilegal na droga at isyu ng korupsyon. Tumanggap din ng mga katanungan ang dalawa sa mga residente.

Muli namang iginiit ni Lacson na ang hindi niya pagbibigay ng P800 milyon ang dahilan ng paglaglag sa kanya ng Partido Reporma.

“Tama yun kasi kung corrupt ako, madali ko maibigay ang P800 million. Eh dahil hindi nga ako nagnakaw at hindi ako tumanggap ng suhol saan ko kukunin ang P800 million na hinihingi,” aniya.

Nagpasalamat din si Lacson kay Eleazar at kay Dr. Minguita Padilla na kabilang sa kanilang senatorial slate na una nang nagpahayag na patuloy ang kanilang suporta.

"In the first place, kaya sila nagmiyembro ng Partido Reporma, sinundan nila ako doon. Yun lang gusto ko lang magpasalamat kay General Guillor. Tunay na cavalier, tunay na warrior,” ani Lacson na tumatakbo na ngayon bilang isang independent candidate.

Wala rin umanong magiging epekto o pagbabago sa kanilang pangangampanya nawala man ang suporta ng dating partido.

Ayon kay Lacson, Pebrero pa lang, hindi na niya ramdam ang suporta ng Partido Reporma.

“Nothing much, kasi ako naman sanay ako. I've been fighting alone all my public service life, especially nung nasa Senate ako, sanay akong maging independent eh so hindi ako mahihirapang mag-adjust,” aniya.

“I feel more relieved than disappointed. Mas maagang malaman mo, hindi ba mas maganda. Kaysa sa umaasa ka na nakatago, hindi mo alam iba na pala ang kilos. Pero alam mo gusto ko na ring tapusin ang usapan tungkol diyan. Dahil andyan na, make the most out of it. Kami, basta ang importante hindi ako mauulila kay Tito Sen,” dagdag ni Lacson.

Wala rin umanong nakikitang masama si Lacson sa isinusulong ngayon na tambalang Vice President Leni Robredo at Sotto ng Partido Reporma. Ayon kay Lacson, masaya siya sa mga nakukuhang pag-eendorso ng ka-tandem na si Sotto.

Para kay Sotto, malinaw na ngayon na sila ang underdog sa darating na eleksyon.

"The last time I heard, ang mga kababayan natin mahilig sa underdog. Ayaw nila ng naaapi. Tulad ng sinabi ni Senator Lacson, wala kaming problema sa grupo namin kasi ang problema niya sa Partido dati may kanya-kanya silang presidential candidate. Eh yung partido namin may mga miyembro na iba-iba ang presidential candidate,” ani Sotto.

Naniniwala din si Sotto na walang magiging epekto sa kanilang kampanya ang paglaglag ng Partido Reporma kay Lacson.

“Well, nung una nabigla ako pero nung pagkatapos ko i-digest ang mga pangyayari, nakikita ko na wala namang masyadong pagbabago,” aniya.

Samantala, nakipag-usap na rin umano si Lacson sa ilang lokal na kandidato ng partido upang malaman kung totoong nanghihingi ang mga ito ng pera upang magamit sa pangangampanya sa kani-kanilang lugar.

"I asked them sabi ko 'nanghihingi ba kayo ng funding' wala, walang hinihingi,” ayon sa presidential aspirant.

"So hindi ko malaman kung saan nanggaling yung ang main reason, primary reason for such move ay dahil hindi ma-satisfy ang local candidates namin dahil walang pondo. Randomly kinakausap ko sila, even si Mayor Bataoil ng Lingayen, kausap ko kanina. Tapos sa Batangas. Basta wala pa ako narinig,” dagdag ni Lacson.

Sinusubukan rin umano ni Lacson na makausap ang kabuuang 360 lokal na kandidato ng partido.

Iginiit din ni Lacson na wala siyang nakuhang pondo mula sa dating partido.

"Most of the campaign contributions that the party used from October onwards hanggang December, yung mga mobilization, mostly yun mga contributors ko,” aniya.

Sa kabila nito, tiniyak ni Lacson na sapat pa ang kanilang pondo hanggang sa pagtatapos ng campaign period.

Sa kabila naman ng paghihiwalay sa Partido Reporta, nais pa rin umanong makausap ni Lacson si Partido Reporma [resident at Davao del Norte 1st District Rep. Pantaleon Alvarez ngunit nilinaw na hindi upang hingin muli ang suporta.

“Hindi naman, hindi ako ganun. Never ako nakiusap, kilala nyo naman ako di ba? Hindi ako nakikiusap na please come back. Hindi ko gagawin yun kasi voluntary ang pagre-recruit namin as a member of the party, voluntary ang pag-recruit niya sa akin as standard bearer, voluntary ang pag-elect sa akin as chairman and siyempre voluntary rin niyang gagawin kung anong gusto niyang gawin. I will not prevent him,” paliwanag ni Lacson.

Nakatakdang mag-ikot ang tambalang Lacson at Sotto sa Mindanao sa mga susunod na araw.

