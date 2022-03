Larawan ni Mark Demayo, ABS-CBN News.

MAYNILA – Posibleng simulan na sa huling linggo ng Abril ang pagbabakuna ng ikalawang booster shot – o ikaapat na dose ng bakuna – sa mga healthcare workers, senior citizen, at iba pang may mahihinang kalusugan, ayon sa Department of Health.

Ayon kay Health Undersecretary Myrna Cabotaje, nagsumite na ng aplikasyon ang ahensya para hilingin sa Food and Drug Administration ang amendment sa emergency use authorization (EUA) ng ilang piling bakuna para sa fourth dose.

"Inihahanda na po natin ang ating mga guidelines. Patuloy na nakikipagtalastasan tayo sa mga eksperto. Inirerekumenda sa mga tinatawag na high-risk at vulnerable groups. Uumpisahan na ito kapag na-approve na ang EUA at ‘yung guidelines," ani Cabotaje.

Pinaga-aralan na rin ng ahensya ang posibilidad na gawing taunan ang pagtanggap ng bakuna kontra COVID-19, pero hindi pa malinaw kung kasama rito ang general population o para lang sa mga matatanda at may comorbidity.

"Nagwe-wane or humihina ang immunity, lalong-lalo na sa edad nila, humihina ang proteksyon. So, kailangan palakasin ito sa pamamagitan ng additional shot," aniya.

Samantala, sisimulan na rin ngayong linggo ang special COVID-19 vaccination days sa mga lugar na may mababa pang immunization coverage.

Kabilang dito ang Cebu province, Cotabato City, at Davao Region sa Marso 29 hanggang 31, at BARMM mula Marso 30 hanggang Abril 1.

Nais din ng kagawaran na palakasin ang pagbabakuna sa iba pang lugar na nasa Alert Level 2 para maibaba na rin sila sa pinakamababang restriksyon.

May 56 pang lalawigan, highly urbanized cities at independent component cities ang nananatili sa Alert Level 2.

Kailangan nasa 70 porsyento ng populasyon sa lugar, bukod pa sa 80 porsyento ng senior citizen, ang fully-vaccinated para isailalim sa Alert Level 1.