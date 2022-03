Binatilyong nasawi matapos sumailalim sa circumcision procedure o pagtutuli sa medical mission ng isang fraternity sa Lucena, Quezon, ililibing na ngayong araw. pic.twitter.com/UvHOR72sKb — jeffrey hernaez 🇵🇭 (@jeffreyhernaez) March 27, 2022

Inihatid na sa huling hantungan ang binatilyo mula Lucena City na namatay matapos sumailalim sa circumcision procedure o pagtutuli sa isang medical mission.

Napuno ng pighati ang paghatid sa huling hantungan sa 13 anyos na si Angelo Tolentino.

Nitong Marso 19 nagtungo si Tolentino sa medical mission sa Zaballero Subdivision sa Lucena City na inorganisa ng Scouts Royale Brotherhood upang magpatuli. Subalit pagkauwi nito sa bahay, napansin na ng kaniyang ina ang pagdurugo ng ari ni Angelo.

"Kinabukasan, Linggo ng umaga ang daming dugo tapos dun siya nag-start na lagi niyang daing na masakit ulo niya," Ana Francisco, ina ng biktima.

Dahil sa labis na pagdurugo at hirap sa paghinga, dinala na ang bata sa Quezon Memorial Hospital noong Marso 21.

"Chineck ng nurse yung kanyang ari, laktaw laktaw daw yung tahi, tapos nakita nila yung ano yung ari ng bahay, kung saan yung may nalabas na dugo, sabi ng nurse may nadaling ugat o litid," ani Francisco.

Hanggang sa tuluyan itong bawian ng buhay noong Marso 22.

Sa death certificate ng binatilyo lumabas na hypoxic ischemic encephalophaty ang ikinamatay ni Angelo na dulot umano ng labis na pagdurugo matapos ang pagtutuli.

Panawagan ng ina at lolo ng biktima, hustisya para sa bata.

"Kung sino man po ang gumawa sa akin anak ng ganire, panagutan po nila, humarap po siya," ani Francisco.

"Maging maingat na sa mga medical mission kasi baka meron mga doktor diyan na nagdodoktor-doktoran," Marcelo Alvarez, lolo ng biktima.

Personal na binisita ni Public Attorney's Office chief Atty. Percida Rueda Acosta ang pamilya ng biktima at tiniyak na mananagot ang nagsagawa ng maling procedure.

Isinailalim din ng PAO sa autopsy ang katawan ng binatilyo.

"Ito ay aral sa mga nagme-medical mission na kapag po may mass circumcision ay maging handa sila sa ganitong pangyayari na may hemophiliac na hindi maaampat agad ang dugo at kailangang mag-screening pa rin sila," ani Acosta.

"Mag-history taking, obserbahan nila matapos tuliin. Puwede po silang makasuhan ng reckless imprudence resulting in homicide dahil sa kapabayaan," dagdag pa niya.

Dapat din umanong magpaliwanag ang hospital kung bakit hindi agad nasalinan ng dugo ang bata.

"Ang nakikita pa po ng aming forensic team ay bakit hindi nasalinan ng dugo ang bata ... puwede po silang magpaliwanag sa ating piskalya at husgado kung bakit hindi nila sinalinan ng dugo itong bata, ano na ito, anemic na e."

Hindi na muna nagbigay ng pahayag ang pamunuan ng hospital habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng PAO.

Sinubukan din ng ABS-CBN News na makuha ang panig ng Scouts Royale Brotherhood pero wala pa itong tugon habang pino-post ang balitang ito.