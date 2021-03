Shabu sa teabag: Higit P10-M halaga ng ilegal na droga nakumpiska sa Cebu

Isinilid sa isang Chinese tea packaging bag ang nasa 1.5 kilo ng hinihinalang shabu na tinatayang nasa P10.3 milyon ang street value sa bayan ng Consolacion sa Cebu. Larawan mula sa Consolacion Police

Dalawang katao ang arestado matapos mahulihan ng tinatayang P10 milyon halaga ng hinihinalang shabu na isinilid pa sa tea packaging bag sa Barangay Casili sa bayan ng Consolacion sa Cebu.

Ayon sa Consolacion Police Station, Biyernes ng gabi nang arestuhin sa buy-bust operation ang 26-anyos na high value target at kasama nitong at 27-anyos na babae.

Nakuha mula sa target ang iba't ibang size ng hinihinalang shabu na may bigat na higit 1.5 kilo at itinago pa sa loob ng isang Chinese Tea packaging bag.

Hinala ng awtoridad na mula sa Cebu City lamang ang pinagkukunan ng ilegal na droga ng suspek na kanilang minomonitor simula pa Nobyembre ng nakaraang taon.

Inaalam na ngayon ng awtoridad kung ang mga suspek ay bahagi ng drug group sa Mindanao.

Nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspek.

- Ulat ni Annie Fe Perez