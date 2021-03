Quarantine status ng bayan ng Roxas sa Isabela, nais iakyat dahil sa pagdami ng COVID cases

MAYNILA - Iniakyat na ng bayan ng Roxas sa Isabela ang kanilang apela na ma-reclassify ang kanilang lockdown status bilang hakbang para mapigilan pa ang pagkalat ng COVID-19 sa kanilang lugar.

“Ito po ay nasa proseso, inaapila na po namin ito kung pwedeng maitaas ang kategorya ng ating quarantine status ng ating munisipalidad. Kailangan ito ng provincial at regional IATF (Inter-agency Task Force) para po sa concurrence,” pahayag ni Mayor Jonathan Calderon.

Ayon kay Calderon, nasa ilalim ngayon ng general community quarantine ang kanilang munisipalidad at kamakailan lamang ay nagdeklara na ang lokal na pamahalaan ng state of calamity dahil sa pagdami ng kaso ng COVID-19.

“Nagkakaroon po tayo dito sa mga lugar kung saan mataas ang COVID ng granular lockdown. Ang ating mga establisyemento dito sa bayan ng Roxas ngayon ay nag-ooperate lamang mula alas-5 ng umaga hanggang ala-1 ng hapon. Pagkatapos po nito only essentials na nag-seserve ng food for take out and deliveries lang po and pick-up lang ang open na establisyemento,” sabi niya sa panayam sa TeleRadyo Sabado ng umaga.

Sa kabuuang 206 na kumpirmadong kaso ng COVID-19, 71 dito ay mga bagong impeksiyon at 21 naman mga pasyenteng gumaling. May naitala na rin silang dalawang namatay ngayong buwan.

Base sa kanilang datos, nakikita nila na ang pagkalat ng COVID-19 ay nagmula sa kanilang public market.

“Ang aming bayan o public market ay hindi lamang kine-cater itong bayan ng Roxas kung ‘di as many as 8 municipalities ang aming sineserve dito at merong mga probinsiya gaya ng Kalinga, Mountain Province at part of Ifugao na bumababa sa aming bayan,” paliwanag niya.

Puno na rin aniya ang kanilang mga ospital sa dami ng mga pasyenteng positibo sa COVID-19 kaya nanghihingi na rin sila ng suporta mula sa regional office ng Department of Health.

“Meron kami ditong 5 pribadong ospital, 20 clinics, isang district hospital, lahat puno na ng kanilang mga pasyente,” dagdag niya.

Paliwanag din ng alkalde na nagdeklara sila ng state of calamity para sa paggamit ng pondo ng lokal na pamahalaan sa pagtugon sa problema sa COVID-19.



“Alam natin na meron tayong pondo na hindi basta-basta pwedeng gamitin. Sa katunayan, sa lokal na pamahalaan ng Roxas, meron lang po kaming maliit na pondo na maaaring hindi sapat yung aming inallot para sa COVID kaya yung ibang pondo dito ay pwede na namin magamit para sa COVID,” sabi niya.

KAUGNAY NA BALITA:

Watch more in iWantTFC